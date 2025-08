Voetballers, trainers en clubs klagen al jaren over de steeds vollere speelagenda, maar zo gauw daar consequenties aan verbonden worden, vallen er bizarre straffen. Het overkomt nu Al-Hilal als eerste. De Saoedische bond is onverbiddelijk.

De Saoedische voetbalbond sluit Al-Hilal uit voor deelname aan de Supercup in het seizoen 2026/2027. De club wordt daarmee gestraft voor het niet willen deelnemen aan de komende editie, van 19 tot en met 23 augustus in Hongkong. Al-Hilal bereikte begin juli de kwartfinales van het WK voor clubteams door Manchester City uit te schakelen. Het Braziliaanse Fluminense was daarna met 2-1 te sterk voor Al-Hilal, dat zich terugtrok voor de Saudische Supercup vanwege vermoeidheid bij de spelers.

Schorsing én boete

"Al-Hilal weigerde deel te nemen aan de Supercup voor het seizoen 2025/2026, nadat het officiële wedstrijdschema was bekendgemaakt", aldus de disciplinaire en ethische commissie van de Saoedische voetbalbond in een verklaring. "Als gevolg hiervan oordeelde de commissie dat Al-Hilal artikel 59-3 van de disciplinaire en ethische regels heeft overtreden en legt de club naast de schorsing een boete op."

Straf is opvallend

Al-Hilal kan tegen de beslissing in beroep, maar dat de ploeg gestraft wordt omdat de spelers de hele zomer door hebben moeten spelen is bijzonder te noemen. Het WK voor clubs in de Verenigde Staten was voor veel teams een uithangbord en podium om zich aan de wereld te laten zien. Dat komt weer ten goede voor de aandacht voor de nationale competities. Zo kregen de Braziliaanse teams, die opvallend goed presteerden, vrij in de competitie om langer te kunnen herstellen.

Opvallende situatie

Ook Europese clubs die meededen, doen het sinds het toernooi half juli eindigde, rustig aan. De Engelse topclubs Manchester City en Chelsea speelden bijvoorbeeld nog geen enkel oefenduel in de voorbereiding op het nieuwe seizoen en spelen ook maar één of twee duels voordat de Premier League volgende week begint. Zo kan het dat bijvoorbeeld Chelsea-aanwinst Joao Pedro, die overkwam van Brighton, wel al duels voor zijn nieuwe club speelde, zonder dat hij het trainingscomplex van Chelsea had bezocht.