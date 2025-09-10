Afgelopen zaterdag werd Willem II-speler Samuel Bamba slachtoffer van racistische bejegening in het uitduel met SC Cambuur (2-2). Aanhangers van de Friese ploeg maakten 'apengeluiden' toen Bamba een kwartier voor tijd werd gewisseld. De club heeft nu een verdachte in het vizier.

Dat meldt de voetbalclub uit Friesland op de website. Na het onderzoek van SC Cambuur naar de racistische bejegening van Willem II-speler Samuel Bamba wordt één persoon verdacht van "ontoelaatbaar gedrag".

"Inmiddels zit het onderzoek naar het incident en de opsporing van de mogelijke daders in de afrondende fase", schrijft Cambuur op de clubsite. "Samen met de autoriteiten zijn alle middelen ingezet en daar is uitgekomen dat er één individu is die verdacht wordt van ontoelaatbaar gedrag. Deze persoon is geïdentificeerd en zal worden voorgeleid aan de gedragscommissie."

De 20-jarige Bamba maakte zijn debuut voor Willem II. Na de wedstrijd stapte hij samen met Cambuur-spits Tony Rölke de tribune op om de confrontatie met supporters aan te gaan.

'Teleurgesteld en boos'

Op Instagram liet Bamba zijn frustratie de vrije loop. "Ik ben teleurgesteld en boos dat ik na mijn allereerste wedstrijd voor Willem II al over zoiets moet praten. Misschien moet je niet naar een stadion gaan, maar naar een dierentuin, als je tegen 'apen' wil praten", deelde hij vol ongeloof.

De jonge aanvaller kreeg steun uit onverwachte hoek. "Ik wil mijn vriend Tony Rölke (speler van Cambuur, red.) bedanken en ik hoop oprecht dat dit niet bij andere spelers gebeurt. We gaan namelijk naar stadions om lol te hebben, of je nou speler of supporter bent. Ik ben een mens, zoals iedereen", klinkt Bamba.

Cambuur-trainer De Jong schaarde zich pal achter Bamba. "Dit was niet respectvol van één of twee supporters van ons", zei hij na afloop bij ESPN. "Ik weet niet precies wat ze gezegd hebben, maar als het over donkere jongens gaat, mag dat al helemaal niet. Wij hebben zelf ook donkere jongens, dus dat zou verschrikkelijk zijn."

