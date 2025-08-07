Waar menig voetballiefhebber voorafgaand aan elk Eredivisieseizoen uitkijkt naar de gevestigde topclubs, zorgt juist de entree van een 'kleine' promovendus als Telstar altijd voor de nodige nieuwsgierigheid. 'De Witte Leeuwen' leven tussen hoop, trots en zorgen. Dat stelt voetbalwatcher Aron Kattenpoel Oude Heerink.

Onder Anthony Correia straalt Telstar volop vertrouwen uit. De trainer heeft zijn ploeg afgelopen seizoen gevormd tot een hecht team dat in de tweede seizoenshelft overtuigend naar promotie stormde. Die lijn zette zich makkelijk door in de voorbereiding: winst op Cambuur (2-0) en Katwijk (1-0) gaf vertrouwen, Al Shamal (2-1) werd verslagen en een gelijkspel tegen Samsunspor (3-3) was knap. Alleen de zware 5-0 nederlaag tegen Jong Sparta, met veel reserves, was een domper.

Kwaliteit versus kwantiteit

Het grote deel van het fundament van vorig seizoen bleef behouden: alleen Mitch Apau en Youssef El Kachati vertrokken, verder blijft de succesploeg bij elkaar. Maar onder het oppervlak broeit de zorg. Ondanks het aanblijven van de sterkhouders moet Correia het doen met een flinterdunne selectie: buiten drie jongens van Quick Boys, keeper Daan Reiziger en Neville Ogidi Nwankwo, kwamen er géén versterkingen bij.

Met creativiteit en strijdlust kun je in de Keuken Kampioen Divisie misschien ver komen, in de Eredivisie worden de marges genadeloos kleiner. Daarmee zijn ze de grote favoriet voor degradatie, al richt technisch directeur Peter Hofstede zijn hoop op late opties op de transfermarkt. Al weet hij ook: met een smal budget blijft het schaken met dubbeltjes.

Wonder van Velsen nodig

Dat Telstar direct wordt genoemd als degradatiekandidaat is begrijpelijk, gezien de krappe selectie. Toch is het BUKO Stadion een plek waar elke tegenstander het lastig kan krijgen. In het knusse stadion wordt het knokken tot het laatst, maar op eigen veld wil niemand van ze verliezen. Als handhaving lukt, barst er een groot volksfeest los voor alle Witte Leeuwen.

Alles over Eredivisie

Check hier het laatste nieuws over de Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.