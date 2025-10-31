PSV won afgelopen week van zowel Napoli (6-2) als Feyenoord (3-2). Dat de regerend landskampioen in vorm is bleek wel in de eerste helft tegen Fortuna Sittard met een 3-0 voorsprong. Hoewel het niveau na rust ver terugzakte, won de ploeg van Peter Bosz met 5-2 en zet daarmee een belangrijke stap in de strijd om de koppositie.

Ismael Saibari was afgelopen weekend tegen Feyenoord (3-2) al de grote man met drie goals. Trainer Peter Bosz gaf daags voor het optreden tegen Fortuna Sittard aan al blij te zijn met zijn gedrag en waarschuwde zijn pupil dat 'hij gewoon weer door moest ondanks het euforische gevoel in De Kuip'. Daar gaf de 24-jarige middenvelder uitstekend gehoor aan.

Ismael Saibari, dé held van PSV

De Eindhovenaren begonnen ijzersterk aan het duel tegen de taaie Limburgers, wat al snel resulteerde in een vroege voorsprong. Dennis Man leverde een perfecte voorzet af op het hoofd van Saibari, die de bal prachtig in de bovenhoek kopte: 1-0. Maar daarmee was de in Spanje geboren PSV'er nog niet klaar. Ruim tien minuten later knalde hij de bal voorbij Fortuna-doelman Mattijs Branderhorst, die slechts kon toekijken hoe de bal langs zijn oor suisde: 2-0.

Marge nóg groter door schitterende actie

PSV liet geen spaan heel van Fortuna. Vlak voor rust deed Dennis Man óók een duit uit het zakje. De Roemeense aanvaller zette de aanval zelf op met een mooie loopactie, waarna hij vervolgens aan zijn solo begon. Hij kapte in het zestienmetergebied Fortuna-verdediger Jasper Dahlhaus uit, liet Ryan Fosso staan alsof hij er niet stond en schoot 'm vervolgens met buitenkant rechts in de korte hoek: 3-0.

Fortuna terug in wedstrijd

De bezoekers vochten zich na rust knap terug in de wedstrijd en werden onder meer gevaarlijk met een schot van oud-PSV'er Mohamed Ihattaren. Even later uitte het gevallen toptalent flink zijn frustratie, toen scheidsrechter Bas Nijhuis hem geen penalty toekende na een vermeende handsbal van Ryan Flamingo. Even later kon Ihattaren alsnog juichen na een flinke ketser van PSV-doelman Matej Kovar. De Tsjech liet een schot van Justin Lonwijk door zijn handen glippen: 3-1.

Pepi is terug met belangrijke goal

Hoewel het niveau in de tweede helft flink terugzakte bij de ploeg van Bosz, hoefde PSV niet te vrezen voor puntenverlies. En al helemaal niet toen Ricardo Pepi zo'n vijf minuten voor de tijd de belangrijke 4-1 voor zijn rekening nam. De Amerikaan bleef oog-in-oog met de Fortuna-doelman rustig en stifte de bal binnen. Paul Gladon deed namens Fortuna nog wel wat terug, maar uiteindelijk bepaalde Guus Til de eindstand op 5-2 met een bekeken bal in de bovenhoek.

Terugkeer Ihattaren

In het Philips Stadion verscheen een oude bekende: de 23-jarige Ihattaren. Hij zette zijn eerste stappen in het professionele voetbal bij PSV, maar belandde na het overlijden van zijn vader in een diep dal. Inmiddels werkt hij hard aan zijn comeback, mede dankzij de steun van trainer Danny Buijs. Het PSV-publiek reageerde gemengd op zijn aanwezigheid; terwijl een deel hem trakteerde op een daverend applaus, klonk vanuit andere hoeken een bescheiden fluitconcert.

Midweeks kwam PSV niet in actie. Tegenstander Fortuna Sittard wel. Zij wonnen met de hakken over de sloot van Derde Divisionist Gemert. Dat duel werd ontsierd door een vechtpartij tussen de supportersgroepen. Nadat de rust was wedergekeerd bekerde Fortuna verder. Dus gingen ze vrijdag net als PSV de koker in. De Eindhovenaren werden gekoppeld aan GVVV, terwijl de Limburgers tegen Almere City FC spelen.

