Een waar feest op Curaçao: het Nederlands getinte eiland heeft zich voor het eerst geplaatst voor het WK voetbal in 2026. Op bezoek bij Jamaica deed Curaçao precies genoeg: 0-0 spelen. Daardoor eindigt de ploeg van Dick Advocaat bovenaan in de groep.

De ellende begon al vroeg bij Curaçao. Na de zevenklapper tegen Bermuda werd bekend dat bondscoach Dick Advocaat naar huis moest wegens privéomstandigheden. Dean Gorré nam daarom zijn rol over voor de cruciale WK-wedstrijd tegen Jamaica.

Een gelijkspel was genoeg op bezoek in Kingston. Na 45 minuten voetballen was dat in ieder geval de stand: 0-0. De bezoekers hadden ook nog eens het betere van het spel. Twintig minuten voor tijd leverde dat eindelijk een doelpunt op, maar die werd afgekeurd door de VAR. Ondertussen had Jamaica al een keer de paal. Drie minuten voor het einde van de wedstrijd redde het aluminium nog maar eens de WK-droom van Curaçao.

In de 89e minuut kreeg de thuisploeg nog een rode kaart via Jonathan Russell, waardoor het eigenlijk niet meer mis kon gaan voor Curaçao. Dat leek het even toch te gaan toen de scheidsrechter in de 95e minuut naar de stip wees na een vermeende overtreding van Jeremy Antonisse. De vreugde was enorm bij Jamaica en het ongeloof groot bij Curaçao, maar die emoties wisselden heel snel weer om.

De VAR greep in en liet de scheidsrechter nog maar eens naar de beelden kijken. Zij kwamen allebei tot dezelfde conclusie: Antonisse raakte de bal en de penalty werd teruggedraaid. Het was het laatste hachelijke moment voor Curaçao en dus gaat de ploeg van Advocaat, Cor Pot en Gorré gaat naar het WK 2026 in Canada, de Verenigde Staten en Mexico.

Historische WK-plaatsing

Curaçao gaat volgend jaar voor de eerste keer in de geschiedenis meedoen aan het WK voetbal en daarmee gaan ze direct een record pakken. Nooit eerder deed er een land mee met zo weinig inwoners. In Curaçao wonen ongeveer 155.000 mensen. Dat record was tot de kwalificatie voor het WK in handen van IJsland.

Ook bondscoach Dick Advocaat kan voor historie gaan zorgen op het WK. Hij is tijdens het toernooi 78 jaar oud en zou daarmee de oudste coach ooit worden. Dat record is op dit moment nog in handen van Otto Rehhagel, die 71 jaar en 317 dagen oud was toen hij het laatste duel van Griekenland op het WK in 2010 leidde.

Alles over WK-kwalificatie

Check hier het laatste nieuws over de WK-kwalificatie in Europa, bekijk ook het aankomende programma, de standen en de eerdere uitslagen en via onze speciale landenpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete land, met natuurlijk Nederland uitgelicht.