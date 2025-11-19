Dick Advocaat kon vanwege familieomstandigheden niet bij het allesbeslissende kwalificatieduel van Curaçao zijn, maar zonder de bondscoach wist het land zich toch te plaatsen voor het WK voetbal van volgend jaar. Advocaat is dan hopelijk gewoon wel van de partij en gaat in principe dan historie schrijven, al is er nog een kleine kans dat hem dat ontnomen wordt.

Advocaat zat afgelopen weekend nog op de bank toen Curaçao met 7-0 won van Bermuda, maar vlak voor de cruciale wedstrijd in Jamaica vloog de 78-jarige coach terug naar Nederland vanwege familieomstandigheden. Dat was een harde dreun voor iedereen rond het team en het was de vraag hoe ze voor de dag zouden komen zonder Advocaat.

Curaçao had het erg zwaar in Jamaica, maar overleefde met het nodige kunst- en vliegwerk. De thuisploeg raakte meerdere keren het houtwerk, zag een goal afgekeurd worden en moest ook nog eens slikken dat de VAR ingreep toen Jamaica in de blessuretijd nog een penalty leek te krijgen. Curaçao hield daardoor stand en plaatste zich voor het eerst voor het WK.

Oudste bondscoach ooit op WK

Hoewel Advocaat dus om een vervelende reden niet bij het duel kon zijn, zal de plaatsing van zijn team toch voor wat vreugde bij hem hebben gezorgd. De bondscoach mag zich door de wereldprestatie van zijn spelers op gaan maken voor zijn derde WK als coach. In 1994 leidde hij Nederland naar de kwartfinales op het WK in de Verenigde Staten en in 2006 strandde hij met Zuid-Korea in de groepsfase.

Advocaat kan komende zomer in de Verenigde Staten, Canada en Mexico historie schrijven, want hij is tijdens het WK 78 jaar. Daarmee gaat hij het record van de oudste bondscoach ooit op een WK niet alleen breken, maar zelfs verpulveren.

Otto Rehhagel mag nog ongeveer zeven maanden genieten van het feit dat hij het record in handen heeft. De Duitser was in 2010 bondscoach van Griekenland op het WK. Hij was 71 jaar en 317 dagen oud toen de Grieken hun laatste duel op dat toernooi speelden. Rehhagel had het land zes jaar eerder overigens verrassend naar de Europese titel geleid.

Roemenië

Wel zit er nog een addertje onder het gras, want ook de 80-jarige bondscoach Mircea Lucescu is nog in de race. Hij doet met Roemenië mee aan de play-offs in maart. Zij horen echter niet bij de favorieten om een ticket in de wacht te slepen en dus lijkt Advocaat het record te gaan breken.

Het zou overigens zomaar kunnen zijn dat Advocaat het record niet van Rehhagel, maar van Hugo Broos gaat afpakken. De Belgische bondscoach doet volgend jaar mee met Zuid-Afrika aan het WK en is tijdens het toernooi 74 jaar oud. Als Zuid-Afrika eerder dan Curaçao in actie komt op het WK dan is Broos dus ook nog heel even de recordhouder.

