Noah Ohio beleefde een moeilijke avond Bij Jong Oranje in het duel met Denemarken. De spits van FC Utrecht raakte na iets meer dan een uur spelen duidelijk geëmotioneerd en had moeite om zijn gevoelens in bedwang te houden. Het zorgde voor schrijnende taferelen rondom de 22-jarige aanvaller.

Jong Oranje had het zwaar in de wedstrijd tegen Denemarken op het EK onder 21. Vooral spits Ohio had een lastige avond, want zijn afronding liet te wensen over. In de eerste helft kreeg hij al twee uitgelezen kansen, maar telkens trof hij geen doel. Opnieuw bleek: wie zelf niet scoort, krijgt hem tegen. Vlak voor rust kwam Denemarken dan ook op gelijke hoogte, uit een van hun eerste mogelijkheden.

Zichtbare geëmotioneerde Ohio

Hoewel Ohio moeite had met afronden, bleef bondscoach Michael Reiziger geloven in zijn spits. Ohio kreeg vervolgens opnieuw twee grote kansen om het vertrouwen van zijn coach terug te betalen, maar het zat hem niet mee. Eerst wist een verdediger de bal op ongelofelijke wijze van de lijn te halen, en even later werd nog een schot van hem gekeerd. En dat terwijl Denemarken de zeldzame kansen wél benutte en daardoor met 2-1 leidde.

De laatste gemiste kans raakte Ohio zichtbaar. Hij lag teleurgesteld met zijn gezicht op de grond en leek met zijn gebaren duidelijk te maken dat hij het liefst door de grond wilde zakken. Reiziger had snel door hoe zijn speler zich voelde en besloot hem van het veld te halen. Toen Ohio naar de kant was gehaald, werd zijn verdriet nog duidelijker: hij verborg zijn gezicht een tijdlang in zijn handen.

Roep om Mexx Meerdink

Ohio kende überhaupt al een bijzonder moeizaam seizoen. Bij FC Utrecht moest hij meestal genoegen nemen met een plek als derde spits, achter Sébastien Haller en David Min. In 23 duels wist hij slechts vijf keer te scoren. Toch bleef Reiziger vertrouwen houden in de jonge aanvaller. Hij liet zelfs Mexx Meerdink – die bij AZ in topvorm verkeerde en dit seizoen dertien Eredivisie-doelpunten maakte – thuis. Ohio was vastberaden om zich te laten zien, maar het lukte hem niet om tot scoren te komen. Hierdoor nam het verlangen naar Meerdink in het team alleen maar toe.

Teleurstellend EK

Voor titelfavoriet Jong Oranje viel het EK óók flink tegen. Tegen Finland wisten ze pas in de absolute slotfase de gelijkmaker binnen te werken en ook tegen Denemarken liep het allesbehalve vlekkeloos. In plaats van een 'eenvoudige poulefase' wordt het nog een hels karwei om überhaupt de volgende ronde van het EK te halen.