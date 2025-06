Schokkende beelden van Feyenoord-speler die zich compleet misdraagt: talentvolle spits slaat tegenstander neer

Feyenoord-spits Stephano Carrillo heeft zich gruwelijk misdragen. De 19-jarige aanvaller kreeg in een jeugdinterland van Mexico Onder 20 tegen Congo Onder 20 een rode kaart, nadat hij een tegenstander vuistslag had gegeven.

Carrillo nam met Mexico Onder 20 deel aan het Maurice Revello-toernooi in Frankrijk. Tijdens een wedstrijd tegen de leeftijdsgenoten van Congo raakte de aanvaller in een verhitte ruzie verwikkeld met een tegenstander.

Feyenoord-aanwinst Sem Steijn zet 'vrijgezellen appartement' te koop Voetballer Sem Steijn blonk afgelopen seizoen bij FC Twente uit in de Eredivisie. Daar hield hij een mooie prijs en een overstap naar Feyenoord aan over. Bij die nieuwe stap hoort ook een verhuizing.

Vuistslag

Een Congolees liep tegen de Feyenoorder op en plantte een arm in zijn gezicht. Carrillo kon dit niet hebben, en liet zich totaal gaan. Hij gaf zijn tegenstander een harde vuistslag op de borst, waarna die naar de grond ging. De Feyenoord-spits kreeg een rode prent voor deze schokkende actie.

El Duranguense Stephano Carrillo, jugador de @Feyenoord y seleccionado sub 20 de México pierde la cabeza en el empate a 3 contra Congo en el torneo Maurice Ravello. Se perderá la semifinal ante Francia pic.twitter.com/D1Wu3OUHid — Contexto de Durango (@contextodgo) June 10, 2025

Verhitte wedstrijd

Carrillo was overigens niet de enige die een rode kaart kreeg tijdens de verhitte wedstrijd. Lang leek er niks aan de hand voor de Mexicanen. na 87 minuten spelen stonden ze met 3-1 voor, totdat Angel Chavez zijn tweede gele kaart pakte. De Congolezen kregen hierdoor een penalty, en kwamen terug op 3-2.

Brian Priske vindt na ontslag bij Feyenoord eindelijk weer nieuwe club Brian Priske heeft een nieuwe baan gevonden als trainer. De Deense coach werd begin dit jaar ontslagen bij Feyenoord en keert nu terug bij zijn vorige club: Sparta Praag. Dat meldt de Tsjechische club op de eigen website.

Enkele minuten later ontving de Feyenoord-spits zijn rode prent, waarna Congo vrijwel direct de 3-3 maakte. De doelpuntenmaker Jason Bemba kreeg daarna overigens ook zijn tweede gele kaart.

Uiteindelijk moesten er strafschoppen worden genomen. Die wonnen de Congolezen met 3-5. Desondanks plaatsten Carrillo en zijn landgenoten zich voor de halve finale van het toernooi tegen Frankrijk, maar daarin zal de Feyenoord-spits dus ontbreken.

Transfer naar Feyenoord

In de afgelopen winterse transferperiode kwam Carrillo over van de Mexicaanse club Santos Laguna, waar hij in 2024 zijn debuut maakte in het eerste elftal. Hij maakte echter vooral een goede indruk bij de jeugdelftallen van Mexico, waarin hij er op los heeft gescoord.

Voor de spits maakte Feyenoord een bedrag van zo'n 2,5 miljoen euro over naar de Mexicanen, en contracteerde hem vervolgens tot juni 2029. Tot nu toe is hij slechts drie keer in actie gekomen voor de Rotterdammers. Dit waren allemaal invalbeurten, waarin hij nog niet heeft weten te scoren.