Van je collega's moet je het lang niet altijd hebben in de wielersport, zo ondervond ook Michael Boogerd. De voormalig topwielrenner uit Den Haag dacht in 1998 een duidelijk afspraak te hebben gemaakt met wereldkampioen Oscar Camenzind, maar de Zwitser bleek daar heel anders over te denken.

We gaan terug naar 1998. Camenzind was een week eerder op het WK in Valkenburg wereldkampioen geworden. Boogerd zat ook in de kopgroep waar de uiteindelijk winnaar uit kwam, maar de thuisfavoriet kreeg diep in de finale te kampen met een lekke band: weg wereldtitel.

Zes dagen na het WK stonden de renners aan de start van de Ronde van Lombardije. Opnieuw behoorden Camenzind en Boogerd tot de favorieten. “Op 88 kilometer van de finish rijden we weg met zijn drieën", vertelt de Nederlander in de podcast In de waaier. "Vladimir Belli, Camenzind en ik. Belli werd gelost en ik reed dus met Camenzind."

Linkeballen

"We reden allebei hard en waren niet aan het linkeballen", aldus Boogerd, beide renners deden kortom hun werk op kop. "Dan is het vrij normaal in het wielrennen dat je een afspraak maakt: de winnaar betaalt. Dat is niet kopen of verkopen, we koersen er gewoon om zoals we normaal zouden doen. Maar omdat we zolang samen voorop hebben gezeten, is het een soort verzekering. Dat de nummer twee ook iets heeft, die heeft er ook de hele dag voor gereden en die zou anders niks hebben."

"Dat is vrij normaal in het wielrennen. Want als mijn benen een beetje beginnen te pieken en ik twijfel of ik wel in de sprint ga winnen tegen hem én hij komt niet met zo’n deal, dan ga ik gewoon in het wiel zitten, dat snap je wel. Dan ga ik niet meer rijden. Dat is voor degene die denkt de betere te zijn ook een risico. Het gebeurt zeker bij renners die zich een beetje gelijkwaardig voelen."

Flinke smak geld

"We waren akkoord en je mag het bedrag ook weten: 40.000 Zwitserse Frank (nu zo’n 42.000 euro, red.)", vertelt Boogerd. "Dat was een aardig bedrag in die tijd, voor zo’n klassieker is dat netjes.”

Vervolgens gaat de voormalig Rabobank-kopman in op het koersverloop: "Ik demarreerde, want ik voelde me echt goed. Ik dacht dat ik hem zou lossen. Maar hij zat gelijk in mijn wiel en ging eroverheen. Hij was dus nóg beter en hij wint."

Boter bij de vis

"Gelijk na de finish voelde ik al een beetje aan hem dat hij dacht: die heb ik wel heel makkelijk gelost en nu moet ik ook nog 40 ruggen betalen, daar ben ik niet zo blij mee. En dat begrijp ik ook nog wel. Toen zei hij al: ‘Wat hadden we afgesproken?’ Toen zei ik het bedrag en begon hij over een ander bedrag. Toen dacht ik: daar begint het gezeik al. Tot op de dag van vandaag heeft Oscar nooit boter bij de vis gedaan.”

Boogerd probeerde in de koersen daarna nog wel revanche te nemen, maar die mogelijkheid deed zich nooit echt voor. Wel zegt hij het vermoeden te hebben dat zijn Vlaamse ploeggenoot Marc Wauters later een soortgelijke stunt uithaalde met een ploeggenoot van Camenzind, ‘als een soort payback’.

Luik-Bastenaken-Luik

"Ik heb het zelf ook weleens geprobeerd", aldus Boogerd over een mogelijke revanche. "In Luik 2001 kwamen we met zijn vijven op kop. Als hij zou gaan, had ik hem zeker teruggepakt. Maar hij ging niet en won de sprint. Hij is al snel positief bevonden op EPO en daarna heb ik hem nooit meer gezien."

Boogerd las vorig jaar nog een verhaal met Camenzind, die naar de kwestie werd gevraagd: "Toen zei hij dat het heel raar was, omdat ik probeerde de koers te kopen. Nou, dat heb ik nog nooit van mijn leven geprobeerd, anders had ik wel wat meer gewonnen.

