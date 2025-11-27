FC Barcelona-doelman Wojciech Szczesny heeft een schokkende onthulling gedaan in. De keeper sprak openhartig over de ondraaglijke pijn die hem al 17 jaar kwelt.

De Poolse keeper van Barcelona legde uit dat hij al sinds 2008 onder deze omstandigheden traint en speelt. Destijds liep hij een dubbele armbreuk op tijdens een training bij Arsenal.

'De pijn is zo hevig'

"Er is een moment tijdens de training dat ik het gevoel in mijn handen volledig verlies en de pijn zo hevig is dat ik zelfs geen waterfles kan vasthouden. Dan grappen we met de trainers dat de training voorbij is omdat ik weer verlamd ben, maar de waarheid is dat ik deze marteling beu ben", zo legde de doelman uit tegenover GQ.

Szczesny vervolgde: "De situatie is erger tijdens de voorbereidingsperiode, wanneer de trainingen erg veeleisend zijn. Tijdens het seizoen is het beter te doen, omdat we twee trainingen hebben en daarna een wedstrijd, waardoor mijn handen de tijd krijgen om te rusten. De pijn begint bij de pols en reikt tot aan de elleboog."

Comeback

Szczesny ging in de zomer van 2024 met pensioen, maar in oktober van datzelfde jaar maakte hij een opmerkelijke comeback. Hij tekende voor FC Barcelona nadat de club een vervanger zocht voor de geblesseerde Marc-Andre Ter Stegen.

De doelman sprak over zijn beslissing om zijn carrière voort te zetten, ondanks dat hij overwoog te stoppen. "Het was niet dat ik mijn passie voor voetbal had verloren. De opties die ik had, inspireerden me niet, hoewel ik aanbiedingen kreeg van tien topclubs. Ik wilde niet alleen voor het geld blijven spelen. Mijn instinct zei nee."

"Drie dagen voordat ik mijn afscheid zou aankondigen, sprak ik met Robert Lewandowski en vertelde hem dat ik niet voor een ander team wilde spelen. Toen Barcelona me belde, dachten ze waarschijnlijk dat ze me konden overtuigen. Ik speelde mijn eerste seizoen gratis. Het geld dat ik van Barcelona kreeg, was precies genoeg om Juventus terug te betalen voor de vroegtijdige beëindiging van mijn contract", besloot hij.

