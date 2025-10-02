De start in de Conference League van AZ kan meteen in de prullenbak. De Alkmaarders liepen op Cyprus vanaf de tweede minuut achter de feiten aan door een domme rode kaart van verdediger Alexandre Penetra. Daarna gingen de sluizen open en trakteerde AEK Larnaca de Nederlandse ploeg op een oorwassing. De 114 meegereisde AZ-fans zagen hun ploeg met 4-0 afgaan.

De wedstrijd was nog niet eens fatsoenlijk begonnen, toen AZ al met tien man kwam te staan. In het bloedhete Cyprus maakte Alexandre Penetra een smerige overtreding op zijn directe tegenstander. Voor de neus van de vierde official op de middellijn ging hij op de enkel van zijn directe tegenstander staan. De scheids én VAR konden niet anders dan de Portugese verdediger weg te sturen.

Larnaca profiteert van overtal

AZ is met tien man niet eens heel veel slechter, maar komt wel met veel geluk weg. Larnaca werkte de bal halverwege de eerste helft in één aanval twee keer op de lat. Engeltje op de schouder, zou je zeggen, maar even later was het wel raak. In de 25ste minuut redde keeper Owuso-Oduro eerst nog knap op een inzet van Riad Bajic, maar was Waldo Rubio er als de kippen bij om de losse bal op de doellijn in het netje te werken: 1-0.

Dramatische avond

Na rust duurde het weer niet lang voordat de volgende klap recht in het gezicht van de Alkmaarders kwam. Een goal van de thuisploeg werd eerst nog terecht afgekeurd vanwege buitenspel, maar de boodschap kwam schijnbaar niet aan. Met tien man was de organisatie in de defensie zoek en daar profiteerde Larnaca van met een simpel uitgespeelde aanval. Spits Bajic stond op de goede plek om binnen te knikken van dichtbij: 2-0.

AZ eindigt met negen man

Om de avond nog vervelender en pijnlijker te maken, scoorde ook Djordje Ivanovic nog voor de thuisploeg. De Serviër stond net een minuutje in de ploeg toen hij de 3-0 maakte. Tot overmaat van ramp eindigde AZ met negen man, door een blessure van aanvaller Patati. De Braziliaan kon echt niet meer verder en trainer Martens had al vijf keer gewisseld, waardoor een vervanger niet mogelijk was. Daarna werd het ook nog 4-0 door een goal van Marcus Rohden. Het feest bij de thuisploeg werd helemaal compleet toen ook de pas vijftienjarige David Gerasimou zijn debuut voor de club mocht maken. Hij is geboren in 2009 (!) en werd daarmee de jongste speler ooit in alle UEFA-competities.

Belangrijke maand

Voor AZ maakte het allemaal niet meer uit, de nederlaag was allang geslikt. De blik kan op een belangrijke maand oktober, waarin Slovan Bratislava en FC Utrecht op bezoek komen en een uitwedstrijd bij Ajax wacht in de Eredivisie. Afwachten is of Patati daar aan mee kan doen. Zondag wacht eerst Telstar, dat uit bij Ajax en PSV (0-2 zege) al liet zien niet bang te zijn voor de 'grote' clubs.

Alles over Conference League

Check hier het laatste nieuws over de Conference League, bekijk ook het aankomende programma en de eerdere uitslagenen via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.