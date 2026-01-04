Tottenham Hotspur en Sunderland hebben zondag de punten gedeeld in een Premier League-duel waarin Nederlandse spelers nadrukkelijk hun stempel drukten. In Londen eindigde het treffen in 1-1, met een belangrijke bijdrage van zowel Micky van de Ven als Brian Brobbey. Toch hielden beide ploegen vooral het gevoel over dat er meer in had gezeten.

Niet alleen Van de Ven en Brobbey speelden een rol in Londen. Bij Tottenham en Sunderland stonden meerdere Nederlanders op het veld. Van de Ven begon in de basis bij Spurs, terwijl Sunderland met Brobbey als aanspeelpunt voorin speelde en ook Geertruida aan de aftrap verscheen. Xavi Simons ontbrak bij de thuisploeg vanwege een schorsing.

Micky van de Ven van grote waarde bij openingsgoal

Tottenham begon sterk en zette Sunderland direct onder druk. De thuisploeg werd na een half uur beloond voor het overwicht. Uit een hoekschop bleef de bal hangen in het strafschopgebied, waarna Van de Ven uithaalde. Zijn inzet werd nog licht aangeraakt door Ben Davies en verdween in het doel. Officieel kwam de treffer op naam van Davies, maar Van de Ven kon wel een assist bijschrijven.

Na rust veranderde het spelbeeld. Sunderland kwam beter in de wedstrijd en durfde hoger druk te zetten. De gelijkmaker hing al enige tijd in de lucht, zeker nadat Enzo Le Fée de paal raakte en Brobbey steeds vaker werd gevonden in de aanval.

Brian Brobbey wéér de man in nood

Tien minuten voor tijd was het raak. Brobbey ging een knappe één-twee aan met Le Fée en schoot de bal vervolgens met links op fenomenale wijze onhoudbaar in de verre bovenhoek. Daarmee bekroonde de spits zijn sterke optreden en was hij opnieuw beslissend voor Sunderland, na eerdere belangrijke momenten tegen Arsenal en Chelsea.

Sunderland blijft verrassen

In de slotfase probeerde Tottenham nog aan te zetten, maar verder dan een kleine kans kwam de thuisploeg niet meer. Zo bleef het bij een gelijkspel, met een belangrijke rol voor Nederlanders aan beide kanten. Met het punt op bezoek in Londen blijft promovendus Sunderland verrassen. Het staat knap achtste, terwijl Spurs teleurstellend dertiende staat. Als is de achterstand op Sunderland slechts drie punten.

Alles over de Premier League

Check hier het laatste nieuws over de Premier League, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.