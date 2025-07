Sem Steijn schoof woensdag in een shirt van Feyenoord aan voor zijn eerste persconferentie bij zijn nieuwe club. Daar sprak de aanvallende middenvelder over zijn kwaliteiten én over een andere nieuwe aanwinst van Feyenoord: Luciano Valente.

Steijn is vol vertrouwen begonnen bij zijn nieuwe club Feyenoord. "Als je mij haalt, haal je doelpunten. Dat is iets wat elke club nodig heeft, Feyenoord ook", zei de van FC Twente overgekomen middenvelder tijdens zijn presentatie in De Kuip.

Feyenoord betaalde 10 miljoen euro voor de 23-jarige Steijn. Dat bedrag kan door bonussen oplopen tot 13 miljoen euro. Feyenoord betaalde niet eerder zoveel geld voor een speler. De Hagenaar is niet bang dat dat bedrag extra druk met zich meebrengt. "Ik zie dat niet als druk, maar als vertrouwen vanuit de club. Het sterkt mij alleen maar."

Luciano Valente

In navolging van Steijn legde Feyenoord woensdag ook middenvelder Luciano Valente van FC Groningen vast. Steijn maakt zich geen zorgen dat de twee op dezelfde positie spelen en kijkt zelfs uit naar de samenwerking met de jeugdinternational.

"Ik ben veel meer een loper en ga meer voor de doelpunten. Luciano is meer een spelverdeler en een passer. Ik denk dat hij de ballen mooi kan neerleggen en dat ik ze binnen kan schieten. Ik denk dat Luciano en ik goed samen kunnen spelen."

Nieuwe rugnummer van Steijn

Steijn maakte vorig seizoen voor Twente in de Eredivisie 24 doelpunten en gaat voorlopig ook met dat nummer spelen. "Ik vind 10 en 14 twee mooie nummers, maar die zijn nu bezet. Als het dit nummer wordt, vind ik het ook prima." Mochten Calvin Stengs en Igor Paixão vertrekken, komen die nummers alsnog vrij en wil Steijn wel ruilen.

Feyenoord begint het seizoen op zaterdag 9 augustus met een thuiswedstrijd tegen NAC Breda, maar speelt al op 5 of 6 augustus in de derde voorronde van de Champions League. Steijn: "Ik ben ook naar Feyenoord gekomen voor mooie Champions League-avonden."

