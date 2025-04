Georgina Rodriguez (vriendin Cristiano Ronaldo) laat schitterende ring zien na hints over huwelijk

Georgina Rodriguez, de vriendin van topvoetballer Cristiano Ronaldo, heeft op Instagram een foto geplaatst van een ring met een gigantische diamant om haar vinger. Het stel hintte onlangs nog op een huwelijksaanzoek in de realityserie van het model. "Ik weet zeker dat het gaat gebeuren."

De ring zit om de linker ringvinger van Georgina, en dat is ook de plek waar normaal gesproken een verlovingsring wordt gedragen. Toch is het niet duidelijk of Ronaldo daadwerkelijk een aanzoek heeft gedaan. Bij de foto zette de Argentijns-Spaanse influencer een Arabische tekst die 'hou het kwaad bij ons vandaan, Amen', betekent.

Cristiano Ronaldo gaat de wereld over met waanzinnige goal: topscorer onderweg naar nieuwe mijlpaal Cristiano Ronaldo is met zijn 40 jaar nog altijd een speler van wereldklasse. Zo liet hij zondag zien tijdens de wedstrijd tussen Al Nassr en Al Riyadh in de Saudi Pro League (2-1), waar de Portugees een hoofdrol had.

Veiligheid

De 31-jarige heeft die woorden ook op haar pols getattoeëerd. De tekst kan ook te maken hebben met de veiligheid van het gezin in Saoedi-Arabië. Ze wonen sinds de transfer van Ronaldo naar Al-Nassr in 2023 in Riyadh. De familie wordt sinds een tijdje beschermd door een persoonlijke bodyguard.

Hoewel er dus nog geen bruiloft op de planning lijkt de staan voor het koppel, hintten Rodriguez en Ronadlo de afgelopen periode steeds vaker op een huwelijk. Het stel is al sinds 2016 samen, maar de Portugese aanvaller is nog niet klaar om te trouwen.

Dit is de vriendin van stervoetballer Cristiano Ronaldo: Georgina Rodríguez, moeder van drie van zijn zes kinderen Cristiano Ronaldo heeft een behoorlijk uitgebreide lijst met ex-vriendinnen, maar Georgina Rodríguez lijkt een blijvertje. De 31-jarige Argentijnse kreeg in 2016 een relatie met de Portugese stervoetballer en de twee ogen nog altijd gelukkig. Ze is negen jaar jonger dan Ronaldo. Dit is Georgina Rodríguez, de vriendin van de aanvaller die jaagt op zijn duizendste goal.

Huwelijksaanzoek

"Ik zeg altijd tegen haar: 'Het moment is daar als alles klopt.' Dan bedoel ik alles in ons leven, zij weet waar ik het over heb", liet Ronaldo weten in de Netflix-serie van zijn vriendin. "Dat kan dit jaar nog zijn, of in de komende zes maanden. Ik weet 1000% zeker dat het ooit gaat gebeuren."

Rodriguez hoopt zelf ook op een aanzoek, zo onthulde ze in de realityshow. Haar vriendinnen vragen ook altijd: 'Wanneer is de bruiloft?' "Maar dat is niet aan mij." Voor de 40-jarige Ronaldo voelt Georgina wel al als zijn echtgenote. Hij noemt haar dan ook vaak 'zijn vrouw', wat de geruchten over een geheim huwelijk al eerder deed oplaaien.

Carrière

Wellicht wacht de sterspeler van Al-Nassr met trouwen tot hij met pensioen is. Momenteel is hij nog steeds van waarde voor de club en jaagt hij op zijn 1000e carrièregoal. De teller staat nu op 933 doelpunten.