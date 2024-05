Sergiño Dest komt in video aan fans met lastig bericht: 'Het is nu hopen op het beste'

Sergino Dest heeft woensdagmiddag via de sociale media-kanalen van PSV een video gedeeld waarin hij de fans uitleg geeft in wat voor lastige situatie hij zit. De linksback van de aanstaande landskampioen raakte halverwege april zwaar geblesseerd op de training.

"Ik wil jullie zelf een mededeling geven over mijn blessure", richt hij zich tot de fans van PSV. "Ik heb mijn voorste kruisband afgescheurd. Dat was heel moeilijk voor mij om aan te horen. Ik ben er voor een langere periode uit. Binnenkort word ik geopereerd en moet ik gaan werken aan mijn herstel en revalideren."

'Hopen op het beste'

De uitblinker bij PSV weet één ding zeker en dat is dat hij sterker uit deze periode komt. "Het wordt een lastige periode voor mij. Het is nu gewoon hopen op het beste en de beste versie van mezelf weer proberen terug te vinden. Ik zie jullie snel", sluit Dest zijn boodschap aan de PSV'ers af.

Vervanger

Patrick van Aanholt verving Dest tegen Heerenveen op linksback. In de 8-0 zege in Friesland scoorde de 'nieuwe' linksback meteen een keer. Door die zege werd PSV officieus kampioen en kan het alleen op doelsaldo ingehaald worden door Feyenoord. Dat is allemaal theoretisch, want PSV moet dan van Sparta, Fortuna Sittard en RKC verliezen, ook nog eens met flinke cijfers en Feyenoord moet de laatste drie duels allemaal dik winnen. Met andere woorden: komend weekend wordt PSV zeer waarschijnlijk kampioen.

Kampioen

PSV werkt de rest van het seizoen af zonder Dest. Ook een flink deel van volgend seizoen zal de verdediger moeten missen. Komende zondag is het feest in Eindhoven, want dan wordt PSV zo goed als zeker officieel kampioen van de Eredivisie. Een gelijkspel thuis tegen Sparta volstaat om een volksfeest te ontketenen in Eindhoven. Of Dest daar, eventueel op krukken, ook bij is, is nog de vraag.