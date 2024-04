Oproep voor alle PSV-supporters in het stadion én bij de huldiging: 'Massaal kleuren we Eindhoven'

Een rode zee van supporters, dat is de komende zondag en maandag het doel van meerdere supportersverenigingen van PSV. Zondag is de kampioenswedstrijd van PSV tegen Sparta, een dag later is de (mogelijke) huldiging.

PSV heeft aan een punt tegen Sparta genoeg om kampioen te worden. De wedstrijd staat zondag al om 12:15 uur op het programma. Bij een kampioenschap zal er daarna ongetwijfeld een groot feest uitbreken op Stratumseind in Eindhoven. Maar de huldiging is die dag nog niet.

Als het goed is, zijn veruit de meeste supporters dan in het rood gekleed. Dat is namelijk de oproep van meerdere supportersverenigingen - onder andere Lighttown Madness - aan de fans.

Trek je rode shirt aan! 🔴 Eindhoven is zondag (èn maandag) een vulkaan die tot uitbarsting komt 😉🌋 pic.twitter.com/Z5TtzqFI0O — LIGHTTOWN MADNESS (@LM_official) April 30, 2024

Ook bij de huldiging, een dag later op maandag, moet iedereen bij voorkeur weer in het rood gekleed. Het shirt van PSV is grotendeels rood, dus de oproep zal ongetwijfeld goedkomen.

Sparta als 'speelbal' van de kampioen

Afgelopen wedstrijd werd PSV al officieus kampioen, omdat de Eindhovenaren theoretisch gezien alleen nog op doelsaldo het kampioenschap kunnen verspelen. Bij die wedstrijd bleek sc Heerenveen de speelbal in de officieuze kampioenswedstrijd. Het werd liefst 8-0 voor PSV op bezoek in Friesland.

Bij Sparta heerst ongetwijfeld toch een beetje de vrees dat ook de Rotterdammers slechts elf pionnetjes zijn in de kampioenswedstrijd van PSV.