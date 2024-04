Hans van Breukelen mag PSV de schaal uitreiken bij kampioenschap: 'Dat maakt het extra speciaal'

Wanneer PSV kampioen wordt, dan zal Hans van Breukelen de schaal uitdelen aan de Eindhovenaren. Zelfs was de oud-doelman zes keer de beste in de Eredivisie. Zondag moet het voor PSV gebeuren tegen Sparta.

"Voor mij is het een eer", zo vertelt Van Breukelen op de clubwebsite. "Ik heb dit seizoen ontzettend genoten van het goede voetbal dat het team van Peter Bosz heeft laten zien. Dat maakt het extra speciaal dat ik de trofee mag overhandigen."

Het is zeker niet voor het eerst dat Van Breukelen met een prijs in zijn hand staat. Met PSV won hij zes keer de Eredivisie, drie keer de beker en twee keer de supercup. Zijn grootste succes met de club uit Eindhoven was de Europacup 1 winst in 1988. Dat jaar won hij ook met het Nederlands elftal het EK.

Kampioenswedstrijd

PSV kan zondag officieel kampioen worden wanneer het minstens één punt pakt thuis tegen Sparta. Na de monsterscore tegen sc Heerenveen (0-8) mochten de Eindhovenaren zich al officieus kampioen noemen, maar ook Feyenoord won, waardoor het in theorie nog mogelijk is dat de Rotterdammers bovenaan eindigen.