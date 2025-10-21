PSV-fans moeten raar op hebben gekeken toen de opstelling tegen Napoli binnenrolde. De naam van Sergiño Dest ontbrak op het wedstrijdformulier in de Champions League. Een van de sterkhouders zit op de bank, omdat hij een belangrijke regel van trainer Peter Bosz verbrak.

De keuze om Dest op de bank te zetten kwam totaal uit de lucht vallen, omdat de Amerikaan op maandag nog naast Bosz zat op de persconferentie voor het duel met Napoli. De ongeschreven regel is dan dat de desbetreffende speler een dag later ook start. Dat is bij Dest niet het geval. De reden vertelde Bosz bij Ziggo Sport: "Hij was te laat, dus speelt hij niet."

Bosz heeft er ook niet over nagedacht om het door de vingers te zien. "We hebben drie jaar geleden afspraken gemaakt. Daar heeft iedereen zich aan te houden en hij ook. Dat heeft hij helaas niet gedaan. Voor ons heel vervelend en voor hem ook. Hij had zich graag willen laten zien, maar dit zijn de afspraken", was Bosz resoluut.

Eerdere voorbeelden

Bosz kreeg van de verslaggever de vraag hoe erg Dest te laat was. "Voor mij is één seconde te laat", aldus de trainer van PSV, die onthulde dat Dest "veel meer" dan een seconde te laat was. "Je moet gewoon op tijd zijn."

In het verleden kwamen Malik Tillman en Ismael Saibari ook al eens te laat. Ook zij werden geslachtofferd. Bosz: "Dit gebeurt bij iedere club. Wij leggen de lat in alles hoog: hoe we willen voetballen, hoe fit we zijn… En ook in de discipline. Ik vind het een hele normale zaak dat je op tijd komt. Doe je dat niet, dan weet iedereen wat de consequenties zijn."

'Amateuristisch'

Oud-voetballer Theo Janssen noemde de actie van Dest "niet heel handig". "Dat is niet alleen onhandig, dat is amateuristisch", oordeelde de analist hard. "Het is een schande. Dit is een belangrijke wedstrijd voor PSV en hemzelf, waarin hij zichzelf kan laten zien. Dit zijn de mooie wedstrijden, dan ben je een uur te vroeg."

