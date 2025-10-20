De Champions League-kraker tussen PSV en Napoli belooft een bijzonder duel te worden voor Noa Lang. De veelbesproken aanvaller keert terug op de plek waar hij zoveel mooie momenten heeft beleefd. PSV-trainer Peter Bosz en oud-teamgenoot Sergiño Dest kijken uit naar de directe confrontatie, ook al is de kans klein dat Lang in de basis begint. "Hij is een meerwaarde voor elke ploeg", stelt Bosz.

Lang maakte de afgelopen twee jaar furore bij PSV en verdiende een fraaie transfer naar Napoli. Voorlopig komt hij er echter nog niet aan te pas, met slechts 78 minuten op de teller. "Hij is een geweldige speler, maar het is niet makkelijk om als buitenlander naar een andere competitie te gaan. Dat zie je ook bij onze jongens. Dat zijn geweldige spelers, maar die kunnen meteen spelen. Op de lange termijn weet ik dat Noa een plekje gaat afdwingen", zegt Bosz op de persconferentie.

Noa Lang heeft tijd nodig

Onder trainer Antonio Conte moet de Oranje-international het vooral doen met korte invalbeurten. Bosz denkt wel te weten waardoor hij voorlopig een stap op de plaats moet maken. "Ik snap heel goed dat hij in het Italiaanse voetbal, wat heel georganiseerd is met duidelijke verdedigende taken, nog grote stappen zal moeten maken. Daar heeft hij meer moeite mee, maar hij is gehaald als aanvaller, toch? Dan moet je hem ook beoordelen op het aanvallen. Hij is aan de bal zó creatief dat hij voor iedere ploeg een meerwaarde is."

Sergino Dest stond de afgelopen twee seizoenen bijna dagelijks op het veld met de geboren Rotterdammer, waarmee hij ook al in de jeugd van Ajax speelde. Hij ziet het met lede ogen aan. "Ik vind het wel jammer voor hem, maar hij moet zich nog bewijzen. Ik hoop dat hij zoveel mogelijk minuten krijgt. Het is jammer dat zijn goal werd afgekeurd de afgelopen wedstrijd, maar hij moet gewoon nog even geduldig zijn en alle kansen die hij krijgt van honderd procent pakken."

'Ik moet veel eten, man'

De multifunctionele verdediger van de Eindhovenaren staat dinsdagavond bij een onverwachtse basisplaats voor Lang tegenover hem. Hoe moet hij zijn oude teamgenoot aanpakken? "Ik moet zoveel mogelijk eten, man", luidt het verrassende antwoord van Dest. "Veel koolhydraten, dan moet hij achter mij aan rennen en dat betekent dat hij wel aan de bak moet. In de wedstrijd zijn we even geen vrienden."

Contact met Lang

Dest en Bosz hebben nog geen contact gezocht met Lang. Bosz heeft in een eerder stadium wel contact gehad. "Toen hij net vertrokken was, hadden we het erover hoe hard daar getraind wordt", zegt een lachende Bosz, die een gevat antwoord stuurde naar de aanvaller. "Ik zei: dan had je niet weg moeten gaan. De manier van trainen en spelen is gewoon anders, dat heeft even tijd nodig."

Werken met Lang

Bosz vindt dat er vaak een verkeerd beeld van de markante oud-PSV'er is. "Als je hem niet kent, heb je een bepaald beeld. Hij is een jongen met tattoos in zijn nek, die durft te zeggen wat hij denkt en is naast voetbal ook nog met muziek bezig is. Dan heb je al snel een beeld. Ik moet eerlijk zeggen dat dat een heel ander beeld is dan dat ik heb gekregen. Hij is een zachte jongen, heel sociaal en heel erg met zijn medespelers bezig is om ze op hun gemak te laten voelen."

"Noa zal niet snel de aanvoerdersband dragen in een elftal, maar hij was bij mij in het tweede jaar dat ik met hem heb gewerkt wel een leider. Hij hield de groep bij elkaar, organiseerde dingen en is voor mij heel belangrijk geweest. Daarnaast kan hij ook echt heel goed voetballen", gaat Bosz verder.

Voor Bosz heeft vooral geprobeerd om Lang zoveel mogelijk te begrijpen als mens en dat heeft gewerkt. "Als je dat eenmaal gedaan hebt, is het ook makkelijker om hem als voetballer te kunnen waarderen. Dan weet je dat je soms verdedigend wel eens een oogje moet dichtknijpen om te profiteren van wat hij allemaal voor je kan doen. Dat heeft ons mede kampioen gemaakt", besluit Bosz.

