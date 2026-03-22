Liverpool bevestigde zaterdag in Brighton de matige vorm van dit Premier League-seizoen. De 2-1 nederlaag roept grote vragen op, zeker met het oog op de Champions League-kwartfinales tegen titelhouder PSG in april.

Landskampioen Liverpool ging met 2-1 onderuit bij Brighton en dreigt hierdoor Champions League-voetbal mis te lopen aan het einde van dit seizoen. De achterstand liep door de nederlaag op naar minstens twee punten. Nummer vier Aston Villa heeft ook nog een wedstrijd tegoed. Analisten vrezen voor een kleurloos en rampzalig seizoen van de uittredend kampioen.

'Het kan zomaar 10-0 worden'

"Als ze zo in Parijs spelen, kan het zomaar 10-0 worden voor PSG," stelde voormalig linksback Stephen Warnock van de 'Reds' bij 5 Live. "Zo slecht speelde Liverpool. Brighton was niet klinisch genoeg, maar PSG zal dat zeker wel zijn. Dit is zeer, zeer zorgwekkend voor Liverpool."

'Dit overkomt ons zo vaak dit seizoen'

Manager Arne Slot gaf op zijn beurt aan dat wat er misging, al begon in de aanloop naar deze wedstrijd. "Zoals zo vaak dit seizoen, speelden we een hele goede wedstrijd, zoals nu tegen Galatasaray, en dachten we dat we dat niveau konden meenemen naar de volgende wedstrijd, of zelfs beter. Dit is ons zo vaak overkomen dit seizoen en wat ons net zo vaak overkwam dit seizoen, is dat de eerste kans van de tegenstander direct een doelpunt was. Maar in de tweede helft was Brighton de betere ploeg en verdiende het om te winnen."

Liverpool heeft een probleem na Champions League-wedstrijden

De Nederlandse coach sprak ook over de druk bij Liverpool. "Er is altijd druk bij Liverpool, op mij en op de spelers. Dat is absoluut normaal. We hebben ons gekwalificeerd voor de kwartfinales van de FA Cup en de Champions League, maar in de competitie moeten we ervoor zorgen dat we ons uiteindelijk kwalificeren voor de Champions League," benadrukte Slot.

Terugkerend probleem

Het probleem? Van de 10 verloren Premier League-wedstrijden dit seizoen, kwamen er maar liefst 5 na een Champions League-duel. Een fysiek probleem dat de 'Reds' absoluut moeten oplossen voor de dubbele confrontatie met PSG. Na de return op Anfield wacht bijvoorbeeld meteen de Merseyside Derby tegen stadgenoot Everton.