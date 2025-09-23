Het zit niet mee voor FC Barcelona-middenvelder Gavi. Hij kampt al sinds 2023 met knieproblemen en dat heeft ook dit seizoen grote gevolgen. Bovendien was de Spanjaard onlangs nog het middelpunt van een grote rel.

FC Barcelona kan dit jaar niet meer beschikken over Gavi. De middenvelder staat na een knieoperatie vier tot vijf maanden aan de kant, meldt de Spaanse voetbalclub.

De 21-jarige Gavi stond in 2023 ook al lange tijd aan de kant, met een gescheurde kruisband in dezelfde knie. Sinds augustus speelt de Spaanse international niet meer. Barcelona hoopte aanvankelijk dat een conservatieve behandeling het probleem zou verhelpen, zonder dat een operatie nodig was. Dat bleek niet het geval.

Door zijn kruisbandblessure kon Gavi er vorig jaar zomer niet bijzijn bij het EK voetbal in Duitsland. Zijn land Spanje werd Europees kampioen door Engeland in de finale met 2-1 te verslaan. Gavi maakte toch enigszins onderdeel uit van het team, omdat hij door de Spaanse bond werd uitgenodigd voor de eindstrijd. Na afloop werd de middenvelder feestend gespot met zijn teamgenoten, ook ging hij met de trofee op de foto.

Rel door vriendinnen

Dit jaar is er dus weer veel drama voor de voetballer. Niet alleen door zijn blessure, maar ook in zijn privésfeer. Zijn vriendin lijkt namelijk ruzie te hebben met de vriendin van teamgenoot Fermin Lopez. Dat leidde tot een grote rel.

Gavi en Fermin Lopez zijn twee spelers die door FC Barcelona vanuit de jeugdopleiding zijn doorgeschoven naar het eerste elftal. Ze zijn ongeveer even oud, allebei afkomstig uit Andalusië, en hebben altijd een hechte band gehad. De laatste tijd is er echter steeds meer spanning tussen de twee. De partner van Gavi, Ana Pelayo zou gebrouilleerd zijn met de vriendin van Fermin, Berta Gallardo.

Frenkie de Jong

FC Barcelona bracht dinsdag wel goed nieuws over Frenkie de Jong. Het contract van de Nederlander zal hoogstwaarschijnlijk verlengd worden tot 2029. De middenvelder moet dan wel wat salaris inleveren, volgens Mundo Deportivo.

De voorzitter van Barcelona, Joan Laporta, bevestigde de goede voortgang van de onderhandelingen. "Er wordt gewerkt aan de contractverlenging met De Jong. Deco (sportief directeur, red.) heeft uitzonderlijk werk geleverd. We zeiden dat we geen spelers wilden wiens contract dit jaar afloopt, maar we hebben een uitzondering gemaakt voor De Jong, omdat hij van zaakwaarnemer is gewisseld."

