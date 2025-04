Nederlandse spits (25) verovert Engeland en schiet ploeg naar de Premier League

Leeds United is terug in de Premier League. De Engelse club dankt een Nederlandse spits voor een geweldig seizoen in het Championship. Bij PSV brak hij nooit door, maar Engeland ligt inmiddels aan de voeten van Joël Piroe.

Het jeugdproduct van de Eindhovenaren is al 25 jaar oud, maar voetbalt al vijf jaar op het één na hoogste niveau in Engeland. Eerder was hij al de held van Swansea City en nu helpt hij Leeds United naar het hoogste podium. Zeker op Tweede Paasdag, toen hij de harten van de eigen fans veroverde in een sensationale wedstrijd.

Gepromoveerd

Piroe was namelijk de grote man in de thuiswedstrijd tegen Stoke City. Hij scoorde liefst vier keer in de eerste helft en was daarmee belangrijk in de 6-0 zege op de voormalig Premier League-club. Leeds is daardoor nog altijd koploper in het Championship en zeker van promotie naar de Premier League. Later op de maandagavond kon het feest el pas écht losbarsten, toen nummer drie Sheffield United uit de top-2 werd gehouden door Burnley.

Promotie

Burnley deed zichzelf daar ook een groot plezier mee, want ook die club keerde dankzij de zege weer terug op het hoogste niveau. Burnley en Leeds staan nu op gelijke hoogte en strijden in de resterende wedstrijden nog onderling om de titel in het Championship. Maar de twee clubs zijn twee duels voor het einde wel al zeker van een plek bij de beste twee en daarmee van automatische promotie naar de Premier League.

Topscorer Joël Piroe

Piroe is inmiddels met 19 goals topscorer van het Championship. De Nederlander gaf daarnaast ook nog eens zes assists. Piroe debuteerde bij Jong PSV in het betaald voetbal en werd in het seizoen 2019/2020 uitgeleend aan Sparta. Daar scoorde hij twee keer in achttien duels. Bij de hoofdmacht van PSV kwam hij tot elf duels en één goal, waarna hij naar Swansea City trok. In Engeland scoort hij aan de lopende band. Zijn teller staat op 74 goals in 179 duels.

Ruud van Nistelrooij

Sheffield United, met Nederlander Gustavo Hamer, moet in de play-offs vechten met de andere clubs om een plekje in de finale om promotie naar de Premier League. Leeds en Burnley nemen de plekken in van de gedegradeerde clubs Southampton en het Leicester City van de Nederlandse trainer Ruud van Nistelrooij. Ipswich Town volgt de twee waarschijnlijk snel naar het Championship.