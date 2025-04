Manchester United-verdediger deelt verdrietige reden van plotseling vertrek uit stadion: 'Hoofd in tweeën'

Manchester United-verdediger Victor Lindelöf moest in de kwartfinale van de Europa League tegen Olympique Lyon plots in de rust het stadion verlaten. De Zweed zat op de bank, maar snelde richting het ziekenhuis. Zijn vriendin maakte enkele dagen later de verdrietige reden bekend.

Het zoontje van Lindelöf lag namelijk in het ziekenhuis. Zijn vriendin Maja Nilsson Lindelöf deelde op haar sociale media meer informatie over het spoedgeval. Het 3-jarige zoontje van de 30-jarige voetballer liep een hoofdwond op.

Zoontje in ambulance

"Een uur voordat de wedstrijd (tegen Lyon, red.) begon, belde onze oppas en zei dat ze in een ambulance op weg waren naar het ziekenhuis", schrijft The Sun over het bericht van Maja. "Mijn jongste zoon Francis had zijn hele hoofd opengescheurd. Hij was thuis zijn grote broer Ted Louie aan het achtervolgen en tegen onze glazen trap gevallen."

Sommige dingen zijn belangrijker dan een potje voetbal, zelfs al is het een grote wedstrijd in de Europa League. Lindelöf snelde naar huis, met een goede reden. "Zijn voorhoofd was in tweeën gedeeld. Hij lag zowel donderdag als vrijdag in het ziekenhuis", vervolgt zijn vriendin. "Hij moest plastische chirurgie ondergaan om zijn voorhoofd weer aan elkaar te zetten en werd onder narcose gebracht."

'Hij is een echte Viking'

Gelukkig verliep de operatie succesvol. "Hij is een echte Viking", schrijft zijn vriendin. "Hij gaat verder met zijn leven alsof er niets is gebeurd. De doktoren zeggen dat hij een groot litteken op zijn voorhoofd zal krijgen. Maar het maakt mij niet uit, ik ben blij dat alles goed is afgelopen."

Manchester United

Ondanks de afwezigheid van Lindelöf won Manchester United het tweeluik tegen Olympique Lyon. In een knotsgekke wedstrijd wonnen The Red Devils met 5-4 in de verlenging, goed voor de halve finale in de Europa League.

Zondag stond de Zweed 'gewoon' weer in de basis tegen Wolverhampton. Ze verloren met 0-1.

