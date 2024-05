Sleutelrol op EK voetbal voor Steven Bergwijn? 'Als hij in topvorm is, is hij een speler van internationale klasse'

Bondscoach Ronald Koeman maakte donderdag zijn voorselectie voor het Europees kampioenschap in Duitsland bekend. Robert Maaskant kan zich vinden in de keuzes van Koeman. Zo begrijpt hij wel dat Joshua Zirkzee niet geselecteerd is en Steven Bergwijn wel. De voormalig trainer van onder meer NAC en FC Groningen ziet zeker kansen voor het Nederlands elftal om met de Europese titel aan de haal te gaan.

Maaskant zou dezelfde selectie hebben samengesteld als hij het voor het zeggen had. "Ik denk dat het heel erg logische keuzes zijn. Er zullen weinig trainers zijn die een andere selectie zouden samenstellen dan de huidige selectie. Ik vind er heel weinig verrassingen in zitten. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de selectie van Duitsland, dan zitten daar veel meer verrassingen in. Ik kan me vinden in de selectie van Koeman", liet Maaskant weten tegenover Sportnieuws.nl.

Zirkzee niet geselecteerd; Bergwijn wel

Joshua Zirkzee draaide dit seizoen een meer dan behoorlijk seizoen. Velen vonden het daarom meer dan logisch dat de spits van Bologna geselecteerd zou worden voor het EK. Maaskant is het daar niet mee eens en begrijpt de keuze van Koeman wel. "Ik had hem er zeker niet bij verwacht. Hij staat niet in de top drie spitsen en is ook geen ideale supersub. Als je kijkt naar zijn speelstijl, dan is hij te vergelijken met Memphis Depay. En die gaat hij er voorlopig nog niet uitspelen", vervolgde Maaskant zijn verhaal.

Ook jongens als Thijs Dallinga en Crysensio Summerville werden genoemd. "We moeten nu niet ineens iedereen die het goed heeft gedaan bij hun club het Nederlands elftal in gaan praten."

Een speler die wel is geselecteerd is Ajacied Steven Bergwijn. De aanvaller maakte met Ajax een minder seizoen door, maar maakte nog wel twaalf doelpunten en gaf vier assists in 23 wedstrijden. Maaskant blijft dan ook van mening dat Bergwijn, in vorm, een speler van heel hoog niveau is. "Als hij zijn topvorm weet te bereiken, dan is hij een speler van internationale klasse. Het is daarom toch ook heel logisch dat hij erbij zit. En bovendien heeft hij altijd geleverd onder Koeman."

Twijfels bij selecteren Wijnaldum

Als er één twijfelachtige naam bij het Nederlands elftal zit, is het Georginio Wijnaldum. Dat is althans de mening van Maaskant. De 33-jarige middenvelder speelt sinds dit seizoen bij Al-Ettifaq en maakte, ondanks zijn doelpunt, weinig indruk in de vorige interland tegen Schotland. Maaskant: "Ik vind Wijnaldum wel de grootste twijfel in de selectie, maar hij heeft al wel alles meegemaakt als speler. Hij heeft gewoon een belangrijke rol in de groep. Ik denk dat Koeman ook denkt: 'Liever zo'n speler dan een gokje'. Dat begrijp ik wel."

"Als je gelijk kan spelen tegen de wereldkampioen, kan je ook het toernooi winnen", aldus Robert Maaskant.

Kans op Europese titel

Maaskant is positief gestemd en denkt dat het Nederlands elftal zeker een kans maakt op het winnen van het Europees kampioenschap in Duitsland. De voormalig oefenmeester weet dat Oranje individuele kwaliteit mist, maar denkt toch dat het team kansrijk is.

"We hebben ook gelijkgespeeld tegen wereldkampioen Frankrijk, dan kun je ook het toernooi winnen. Uiteraard missen we spelers die een wedstrijd uit het niets kunnen beslissen, zoals jaren geleden met Robin van Persie en Arjen Robben. Wij hebben geen Jude Bellingham of Kylian Mbappé. Maar toch, we kunnen winnen van iedereen, maar ook verliezen van iedereen. Maar ondanks dat ik een rasoptimist ben, zou ik er niet honderdduizend euro op inzetten dat we het toernooi winnen. Uiteindelijk denk ik dat Engeland en Frankrijk de beste papieren hebben, maar Nederland is zeker niet kansloos."