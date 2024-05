EK 2024 | Dit is de definitieve selectie van Duitsland met 27 spelers

De Duitse voetbalbond heeft de selectie voor het EK 2024 bekend gemaakt. Deze week doken al meerdere namen op via sociale media. De selectie bestaat uit 27 spelers, één meer dus dan de toegestane 26.

Opvallend is dat bondscoach Julian Nagelsmann vier keepers heeft opgenomen in de selectie. Dat Manuel Neuer en Marc-André ter Stegen zijn opgeroepen is niet verrassend. Nagelsmann gaf eerder al aan dat Neuer eerste keeper zal zijn op het EK. Alexander Nübel is de meest opvallende naam. Volgens de bondscoach heeft hij een stabiel seizoen gekeept bij VfB Stuttgart, en verdient hij daarom een plek in de selectie. Oliver Baumann is de vierde doelman bij de selectie.

Moeilijke gesprekken

Twee grote namen ontbreken in de selectie. Leon Goretzka en Mats Hummels zijn niet opgeroepen. "Ik heb lange gesprekken met hen gevoerd. Ze zijn teleurgesteld en dat begrijp ik. Het is ook niet leuk om die gesprekken te coeren. Maar uiteindelijk moet ik als trainer beslissingen nemen die het beste zijn voor het team."

Aankondiging via influencers

Deze week werden op de gekste manieren namen bekendgemaakt. De DFB wilde niet dat namen via 'mollen' zouden uitlekken. Daarom ging de bond de samenwerking aan met influencers en tv-programma's om de eerste spelers bekend te maken. Bij de vorige interlandperiode had hij het plan om spelers te laten debuteren en dat nieuws kwam toen al eerder naar buiten dan Nagelsmann lief was.

De eerste spelers waren Jonathan Tah (verdediger van ongeslagen kampioen Bayer Leverkusen) en Nico Schlotterbeck (Champions League-finalist met Borussia Dortmund). Robin Koch werd de derde centrale verdediger, wat de kansen van Hummels volgens Duitse media al deed slinken.

Later kreeg Manuel Neuer via een dakdekker op Instagram te horen dat hij bij de definitieve selectie zit. Zijn teamgenoot bij Bayern München, Aleksandar Pavlovic, zag zijn naam voorbijkomen bij het tv-programma Exclusiv van het Duitse RTL. Bij de podcast Calcio Berlin werd bekend gemaakt dat ook Kai Havertz bij de selectie zit. De middenvelder van Arsenal begon tijdens de laatste vier wedstrijden van de nationale ploeg telkens in de basis en scoorde twee keer.

Definitieve selectie van Duitsland voor EK 2024

Keepers

Manuel Neuer (Bayern München, DUI)

Marc-Andre ter Stegen (FC Barcelona, SPA)

Alexander Nübel (VfB Stuttgart, DUI)

Oliver Baumann (TSG Hoffenheim, DUI)



Verdedigers

Jonathan Tah (Bayer Leverkusen, DUI)

Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund, DUI)

Robin Koch (Eintracht Frankfurt, DUI)

Maximilian Mittelstädt (VfB Stuttgart, DUI)

Antonio Rüdiger (Real Madrid, SPA)

David Raum (RB Leipzig, DUI)

Waldemar Anton (VfB Stuttgart, DUI)

Benjamin Henrichs (RB Leipzig, DUI)

Joshua Kimmich (Bayern München, DUI)



Middenvelders

Kai Havertz (Arsenal, ENG)

Aleksandar Pavlovic (Bayern München, DUI)

Robert Andrich (Bayer Leverkusen, DUI)

Pascal Gross (Brighton, ENG)

Ilkay Gündogan (Barcelona, SPA)

Florian Wirtz (Bayer Leverkusen, DUI)

Jamal Musiala (Bayern München, DUI)

Toni Kroos (Real Madrid, SPA)

Leroy Sané (Bayern München, DUI)



Aanvallers

Niclas Füllkrug (Borussia Dortmund, DUI)

Chris Führich (VfB Stuttgart, DUI)

Deniz Undav (VfB Stuttgart, DUI)

Maximilian Beier (TSG Hoffenheim, DUI)

Thomas Müller (Bayern München, DUI)

Tegenstanders Duitsland op het EK

Duitsland is het gastland van het EK 2024 en speelde dus geen kwalificatiewedstrijden. Die Mannschaft werd automatisch ingedeeld in Groep A en zit bij Schotland, Hongarije en Zwitserland. In aanloop naar het EK speelt Duitsland begin juni nog twee oefenwedstrijden, tegen Oekraïne en Griekenland.