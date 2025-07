João Félix vertrekt deze zomer naar alle waarschijnlijkheid naar de zandbak. De Saoedische club Al-Nassr is in vergevorderde gesprekken met Chelsea, het huidige team van de Portugese international. Deze (mogelijke) overstap heeft hem echter harde kritiek opgeleverd.

Oud-Atletico Madrid-aanvoerder Mario Suarez, inmiddels gestopt als profvoetballer, heeft harde kritiek geuit op João Félix zijn overstap naar Saoedi-Arabië op 25-jarige leeftijd. De Portugese international, die dicht bij een terugkeer naar Benfica was, is inmiddels gearriveerd in Salzburg, waar hij zich binnenkort zal voegen bij het trainingskamp van Al Nassr, de club van Cristiano Ronaldo.

Mentaliteit

Op sociale media liet Suárez zijn ongenoegen blijken over de transfer. "Ongelooflijk! Op 25-jarige leeftijd naar Saoedi-Arabië vertrekken, nadat je jarenlang geen vaste basisplaats hebt gehad bij verschillende clubs. Dit toont aan dat talent (dat iedereen heeft) niet voldoende is. Het belangrijkste is de mentaliteit, de juiste instelling en de wil om te slagen en je aan te passen."

Atletico haalde de Portugees in 2019 voor een gigantisch bedrag binnen. João Félix stond destijds bekend als een van de grootste talenten ter wereld, maar een goede match is het nooit echt geworden. Dat ziet Suarez ook. "Hadden Atlético, dat 120 miljoen euro betaalde, en Diego Simeone het mis?" schreef hij.

Ondanks de harde kritiek wenste Suarez de Portugees wel geluk toe. "Heel veel succes in deze nieuwe fase. En het allerbelangrijkste: dat hij gelukkig is."

Matige periode

João Felix maakte in het seizoen 2018/19 grote indruk bij Benfica. Hierdoor dwong hij een transfer naar Atletico Madrid af. Zijn periode in de Spaanse hoofdstad werd echter gekenmerkt door wisselvalligheid.

De Portugees speelde in totaal 131 potjes voor de Madrilenen, waarin hij 34 goals maakte en 18 assists gaf. Zijn goede momenten werden echter vaak gevolgd door periodes van onzichtbaarheid. Hij werd nooit zo goed als van hem werd verwacht. Na vier jaar werd hij in 2023 verkocht aan Chelsea.

Marc Cucurella

Naar verluidt is João Félix niet de enige Chelsea-speler die de overstap maakt naar Al-Nassr. Zo hebben de Arabieren ook hun pijlen gericht op Marc Cucurella (via MARCA). Er wordt echter wel verwacht dat die onderhandelingen moeizaam zullen verlopen. Onder manager Enzo Maresca is Cucurella namelijk uitgegroeid tot een sleutelspeler in de verdediging van de Londenaren, en de club zal niet snel bereid zijn hem te laten gaan.

Daarom werkt Al-Nassr momenteel aan een bod op Cucurella dat moeilijk te weigeren zou zijn. De Spanjaard ligt nog vast tot de zomer van 2028. Chelsea heeft echter weinig opties op de positie van linksback. Naast Cucurella is alleen Levi Colwill daar inzetbaar.

Dat zou de onderhandelingen kunnen bemoeilijken. Het is bovendien de vraag hoe aantrekkelijk het Saudische bod uiteindelijk echt zal zijn. Het Spaanse medium vermeldt geen indicatie van de mogelijke transfersom.