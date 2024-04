Barca-speler Joao Felix zit er helemaal naast met Champions League-voorspelling: 'City, Arsenal, Atletico en wij gaan door'

Joao Felix heeft weleens betere weken gekend. Met FC Barcelona verloor hij thuis met 1-4 van Paris Saint-Germain, waardoor de Franse topclub de halve finale van de Champions League haalde. Na de wedstrijden van woensdag werd duidelijk dat de Portugees er überhaupt flink naast zat met zijn voorspelling.

Voorafgaand aan het tweeluik met PSG was Felix vol zelfvertrouwen. De Portugees schoof aan bij radioshow Tot Costa op Cataluyna Ràdio. Daarin vertelde hij zin te hebben in de grote wedstrijden van het seizoen. Achteraf gezien zag zijn trainer het anders: in beide duels viel Felix in en speelde hij in totaal 39 minuten, waarin hij niet bij een doelpunt betrokken was.

Voorspelling

Verder liet hij zich bij de radioshow een voorspelling ontlokken. De Portugees liet zijn licht schijnen op de kwartfinales van het miljardenbal en koos de vier winnaars die volgens hem zouden gaan strijden in de halve finale van de Champions League. "Ik denk dat Manchester City, Arsenal, Atletico Madrid en wij (FC Barcelona, red.) door zullen gaan", zo zei Felix.

Nu de kwartfinales er allemaal op zitten is het tijd om de balans op te maken. Felix had er niet verder af kunnen zitten met zijn voorspellingen: geen een van de teams die hij in de halve finale had verwacht haalde het ook. Real Madrid, Bayern München, Borussia Dortmund en PSG gingen door in de strijd om de cup met de grote oren.

Ook AI zat mis

Felix hoeft zich niet te schamen. Zelfs Artificial Intelligence (AI) heeft nog moeite met het voorspellen van voetbal. ZIj voorspelden de komende 80 jaar aal CL-winnaars. In 2024 zou dat FC Barcelona worden, maar na de uitschakeling tegen PSG is dit niet meer mogelijk.