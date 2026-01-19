De finale van de Afrika Cup had het hoogtepunt moeten worden van het Afrikaanse voetbal, maar mondde uit in totale chaos. Een omstreden strafschop en een lange onderbreking bepaalden het beeld, waarna Senegal uiteindelijk aan het langste eind trok. In gesprek met Sportnieuws.nl blikt oud-international Khalid Sinouh van Marokko terug op de knotsgekke finale. "Wat hier is gebeurd, heb ik nog nooit meegemaakt op het hoogste niveau."

"Ik ben met een kater wakker geworden, en ik denk met mij zovelen", begint de voormalig doelman van Marokko tegen deze site, waar op de ochtend daarna oude herinneringen naar boven komen. "Ik wilde het niet op mezelf projecteren, maar dat gevoel komt toch weer even terug." Sinouh weet hoe lang zo’n teleurstelling kan blijven hangen. Eerder maakte hij het mee dat de landstitel hem op het laatste moment ontglipte in zijn periode bij AZ. "Daar heb ik maanden, misschien zelfs jaren last van gehad."

Juist daarom probeerde hij de finale zo objectief mogelijk te bekijken. "Als analist kijk ik puur naar de wedstrijd", legt hij uit aan Sportnieuws.nl. "En in mijn optiek was die gewoon gelijkwaardig." Volgens Sinouh had Senegal misschien een licht overwicht, maar Marokko kreeg ook voldoende mogelijkheden. "Beide ploegen hebben goede kansen gehad. Uiteindelijk wordt zo’n wedstrijd dan beslist in één moment."

Moment dat de finale tekende

Dat ene moment was de strafschop die Brahim Díaz kreeg en zelf ook nam. Over de beslissing is Sinouh duidelijk. "Er wordt een corner genomen, een speler pakt hem bij zijn nek vast en trekt hem naar beneden. Voor mij is dat simpel: penalty." De oud-doelman begrijpt dat er discussie ontstond, omdat vlak daarvoor een op het oog zuiver doelpunt van Senegal werd afgekeurd. "Maar daar zijn scheidsrechters en de VAR voor", gaat hij door. "Die hebben dat beoordeeld en geoordeeld dat het geen geldig doelpunt was.. Of het licht is of zwaar, dat is niet aan de spelers om te bepalen."

Wat daarna volgde, toen spelers en staf van Senegal door het lint gingen en massaal het veld verlieten na het toekennen van de strafschop, vond Sinouh vele malen erger dan de discussie over de beslissing zelf. "Ik vind het stuitend hoe het gedrag van Senegal daarna was", stelt de viervoudig international. Spelers verlieten het veld en bleven twintig tot vijfentwintig minuten weg. "En daarna wordt er gewoon weer doorgespeeld, zonder enige consequentie. Dat zie je alleen op amateurvelden. Ik heb zoiets nog nooit meegemaakt op het hoogste niveau."

'Dit heb ik in de geschiedenis van finales nog nooit gezien'

Juist op een podium als de Afrika Cup had Sinouh meer daadkracht verwacht van de arbitrage. "Volgens mij bleef er maar één speler op het veld staan, en dat was Sadio Mané", weet de geboren Amsterdammer. "De rest liep naar binnen, kwam later weer terug en vervolgens werd de wedstrijd gewoon hervat alsof er niets aan de hand was. Dat vond ik misschien nog wel het meest onbegrijpelijke van alles."

De gevolgen voor Marokko waren groot. Na de lange onderbreking werd de strafschop gemist en volgde verlenging, waarin ook nog blesssures vielen. "Dat had hij nooit zo mogen doen", zegt Sinouh over de panenka van Diaz. "Marokko speelde daarna bijna 25 minuten met tien man. Als je in een finale zo lang stilstaat, met zoveel druk, en daarna gewoon verder moet, is dat ongekend. Dat heb ik in de geschiedenis van finales nog nooit gezien."

'Zij hadden hier moeten ingrijpen'

Sinouh neemt het de Marokkaanse bondscoach nadrukkelijk niet kwalijk. Bondscoach Walid Regragui, die Marokko in 2022 nog naar de halve finale van het WK leidde, ziet hij niet als schuldige. "Ik neem het de scheidsrechters en de CAF veel kwalijker", stelt de voormalig doelman van onder meer AZ en PSV. "Zij hadden hier moeten ingrijpen."

Tot slot waarschuwt Sinouh dat het uitblijven van ingrijpen grote gevolgen kan hebben voor toekomstige wedstrijden. "Als hier geen duidelijke consequenties aan worden verbonden, dan gaan teams bij een volgende beslissing ook denken dat ze zomaar van het veld kunnen stappen. Dat mag je nooit tolereren, zeker niet in een finale", sluit hij af.