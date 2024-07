Spaanse aanvoerder Álvaro Morata viert EK-titel met veelbesproken vrouw Alice

Spanje is zondag vierde keer Europees kampioen geworden door Engeland te verslaan in de finale van het EK. Aanvoerder Álvaro Morata mocht de beker als eerste de lucht in tillen. Dat deed hij onder toeziend oog van zijn veelbesproken vrouw Alice Campello. Zij zat zondag in het stadion om haar man aan te moedigen.

Morata startte zondag in de finale, maar werd in de tweede helft gewisseld. Hij zag hoe zijn vervanger Mikel Oyarzabal de grote held werd aan Spaanse zijde. De spits van Real Sociedad tikte vlak voor tijd de 2-1 binnen en zogde voor grote vreugde bij de Spanjaarden. Morata mocht even later de beker omhoog tillen en vierde na afloop het feestje met zijn vrouw Alice, die ook aanwezig was bij de finale.

Alvaro Morata viert het feest na afloop met zijn vrouw. © Getty Images

Niet onomstreden

Morata is nooit onomstreden geweest als spits van het Spaanse elftal, maar bondscoach Luis de la Fuente kiest tijdens dit EK steevast voor hem in de basis. Waar De la Fuente en vrouw Alice hem steevast steunen, ligt hij in de Spaanse pers steevast onder vuur. Eerder dit EK zorgde hij zelf nog voor een gigantische rel.

Álvaro Morata zorgt zelf voor nieuwe rel in Spanje met bijzonder interview: 'Hij is een schande voor ons land' De discussie over de spits en tevens aanvoerder van het Spaanse elftal Álvaro Morata suddert door, maar is nu door eigen toedoen flink opgelaaid in Spanje. De Atlético Madrid-aanvaller opperde namelijk in een interview dat hij waarschijnlijk gaat stoppen in het nationale elftal omdat in Spanje "niets en niemand gerespecteerd wordt". De kritieken barsten daarom vlak voor de halve finale van het EK tegen Frankrijk los. "Morata is een schande voor Spanje."

Morata gaf aan dat de kritiek op hem zo heftig is dat hij erover nadenkt om na het EK te stoppen als international. Dat zorgde voor een gigantische rel in Spanje. Morata werd zelfs 'een schande voor het land' genoemd. Wederom kon hij voor steun terecht bij vrouw Alice, die hem nooit laat vallen. Zij is dus ook weer bij in Berlijn tijdens de finale.

Vrouw Alice

Morata is al jaren samen met zijn vrouw. In tegenstelling tot de voetballer komt zij niet uit Spanje. Campello komt uit Italië en de twee leerden elkaar kennen toen Morata bij Juventus voetbalde. In 2016 stuurde hij een berichtje naar haar en na enige tijd besloot ze om toch maar eens te reageren. Dat resulteerde in een date en de liefde was zo heftig dat ze al aan het eind van het jaar verloofd waren.

Het stel trouwde in 2017 en ze hebben inmiddels vier kinderen. Morata blijkt dus toch een doeltreffende spits. Het stel kreeg in 2018 een tweeling: Alessandro en Leonardo. In 2020 kregen ze hun derde zoon Edoardo en vorig jaar werd dochter Bella geboren. Het is wel duidelijk wie het thuis voor het zeggen heeft, want dat zijn allemaal Italiaanse namen.

Niet bang voor de schijnwerpers

Waar Morata er dus geregeld van langs krijgt, heeft hij aan Alice veel steun. Toen haar man 'een schande voor het land' werd genoemd, was zij er als de kippen bij om via Instagram te reageren op het stuk. "Is dit normaal? Ik haat het om het slachtoffer te spelen, maar dit lijkt me niet normaal. Wat wil je hiermee bereiken? Hoe denk je dat iemand alles voor zijn land kan geven als hij voelt dat niemand in hem gelooft?"

