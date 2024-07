Lamine Yamal op pijnlijke wijze de mist in na EK-finale: Spaanse wondervoetballer toont blote ploeggenoot in livestream

Eerder dit toernooi ging het al mis toen de BBC beelden liet zien vanuit de Nederlandse kleedkamer en ook zondagavond lieten sommige spelers van het EK iets meer zien dan zijn wellicht wilden.

Lamine Yamal, het 17-jarge supertalent was uiteraard dolenthousiast nadat Spanje zich door af te rekenen met Engeland (2-1) tot Europees kampioen had gekroond. De aanvaller van Barcelona pakte in de kleedkamer zijn telefoon en begon een livestream. Die trok al snel honderdduizenden kijkers.

Spaanse aanvoerder Álvaro Morata viert EK-titel met veelbesproken vrouw Alice Spanje is zondag vierde keer Europees kampioen geworden door Engeland te verslaan in de finale van het EK. Aanvoerder Álvaro Morata mocht de beker als eerste de lucht in tillen. Dat deed hij onder toeziend oog van zijn veelbesproken vrouw Alice Campello. Zij zat zondag in het stadion om haar man aan te moedigen.

Yamal had waarschijnlijk niet helemaal goed nagedacht over wat hij in beeld zou gaan brengen, terwijl zijn ploeggenoten niet allemaal door hadden dat hun jonge kompaan aan het livestreamen was. En dus verschenen er tot hilariteit van de kijkers billen in beeld.

Lamine Yamal showing his naked teammates infront of 500k people on an instagram live ?? 😭😭😭 pic.twitter.com/QlxmCLgI11 — Janty (@CFC_Janty) July 14, 2024

Blunder bij Oranje

Eerder gebeurde er op de Engelse tv dus al iets soortgelijks bij het Nederlands elftal. Terwijl presentator Gary Lineker een inleidend praatje hield voor de wedstrijd tussen Oranje en Roemenië was de Nederlandse kleedkamer in beeld. Daar liep technisch directeur Nigel de Jong door het beeld, maar achter hem was iets opvallends te zien. Een speler die zijn broek had uitgetrokken.