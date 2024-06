Vrouw oud-PSV'er maakt indruk op tribune bij Oekraïne en dit is waar je haar misschien nog van kent

Zijn tijd bij PSV werd niet helemaal wat ervan werd verwacht, maar sinds zijn vertrek in 2017 timmert Oleksandr Zinchenko meer dan behoorlijk aan de weg.

Zinchenko (27) tekende in 2016 een contract bij Manchester City en werd uitgeleend aan PSV. In Eindhoven speelde hij zowel in het eerste als bij Jong PSV. In totaal kwam hij tot 24 wedstrijden waarin hij niet scoorde. Terug in Engeland kreeg hij regelmatig speeltijd van trainer Pep Guardiola en zo kwam hij in vijf seizoenen tot 128 wedstrijden voor City. Op zijn erelijst staan vier Premier League-titels.

In 2022 stapt Zinchenko voor zo'n 35 miljoen euro over naar Arsenal, waar hij basisspeler is. In de nationale ploeg van Oekraïne is hij ook belangrijk en inmiddels staat hij op 64 interlands. Privé gaat het Zinchenko ook voor de wind. In 2020 trouwde hij met de één jaar oudere journaliste Vlada Sedan. In 2021 en 2023 kregen zij een dochter.

Vlada Zinchenko werkt als model en als televisiejournaliste. Zo volgt zij de voetbalwereld ook, want ze interviewde onder meer Cristiano Ronaldo en ook haar aanstaande man.

EK voetbal

Deze weken is zij in Duitsland, waar ze op de tribunes indruk weet te maken op in ieder geval de aanwezige fotografen en haar ruim 700.000 volgers op sociale media. De afbeeldingen van Vlada en dochter Eva vinden gretig aftrek bij internationale media.

De aanwezigheid van mevrouw Zinchenko leek de Oekraïners in de eerste EK-wedstrijd weinig te helpen. Roemenië bleek met maar liefst 3-0 te sterk. Vrijdag neemt Oekraïne het op tegen Slowakije, vijf dagen later is België de laatste tegenstander in de groepsfase.

Ajax-flop helpt Roemenië aan verrassende zege op Oekraïne in kleurrijk EK-duel Roemenië is het EK begonnen met een verrassende zege. De Roemenen waren in München met liefst 3-0 te sterk voor Oekraïne, dat voor het eerst een duel op een eindtoernooi speelde sinds de Russische invasie in het land. Oud-Ajacied Razvan Marin liet zich zien met een doelpunt.

Kus op live tv

De relatie tussen de voetballer en de journaliste werd in 2019 op opmerkelijke wijze wereldnieuws. Na afloop van een interview na een kwalificatieduel voor het EK gaf Zinchenko zijn aanstaande vrouw eerst een verliefde blik en vervolgens plotseling een zoen. Dat leverde een flink blozende Vlada op. Hoewel er toen al geruchten over een relatie waren, was dat het moment dat er echt geen ontkennen meer aan was.

De veelbesproken kus van Zinchenko. © screenshot