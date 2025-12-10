De Spaanse media hadden gemengde gevoelens over PSV na de nederlaag tegen Atlético Madrid (2-3). De thuisploeg maakte serieus kans op een gelijkspel, maar de kranten in Spanje legden ook de 'ernstige zwakke punten' van PSV bloot.

'Het team van Peter Bosz is duidelijk een aanvallende ploeg met ernstige zwakke punten in de verdediging', is het harde oordeel van El Mundo. Zo wees de krant naar voormalig Valencia-speler Yarek Gasiorowski, die 'in slaap viel' na een uittrap. Na de gelijkmaker kwamen 'ook de daaropvolgende kansen voor Atlético voort uit verdedigende fouten van de Nederlandse verdedigers.'

De krant schreef - net als Marca - over de enorme kans van Armando Obispo. De verdediger had dé mogelijkheid om de 3-3 binnen te werken. Zo schreef Marca: 'Een overwinning die nog zoeter smaakte gezien de late opmars van PSV en die kans in de laatste minuut die Obispo's nalatenschap had kunnen verstevigen.'

Complimenten voor Couhaib Driouech

Het eerdergenoemde El Mundo was erg lovend over Couhaib Driouech. De Nederlands-Marokkaanse aanvaller begon verrassend genoeg in de basis en werd gezien als grote man aan PSV-zijde. 'Ze hebben zeer snelle en bekwame vleugelspelers, met name Driouech, die een ware nachtmerrie was voor Nahuel Molina.'

Laatstgenoemde is wereldkampioen geworden met Argentinië, maar had weinig in te brengen tegen de voormalig aanvaller van Excelsior. 'In de eerste minuut wist Driouech een pass te geven aan Til, die in de negende minuut de score opende. In de volgende twee minuten nam hij steeds de verkeerde beslissing.'

Belangrijke zege voor Atlético Madrid

El Pais focuste zich vooral op Atlético Madrid. 'Ze moesten drie punten veiligstellen om nog enige kans te maken op een plek bij de beste acht in de groepsfase en het ontlopen van de achtste finales.' Door de zege in Eindhoven is de Spaanse club naar de zevende plek geklommen in de Champions League. Woensdag komen er nog achttien ploegen in actie.

