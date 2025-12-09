De zesde speelronde van de Champions League leverde meer op dan alleen een zwarte avond voor PSV. De Eindhovenaren verloren in eigen huis van Atletico Madrid, maar op de andere velden beleefden Nederlandse spelers en voormalig Eredivisionisten wel hoogtepunten. Check hier de uitslagen van de Champions League.

FC Kairat - Olympiakos

Er werd dinsdag al vroeg afgetrapt voor het eerste duel. FC Kairat speelde om 16.30 uur tegen Olympiakos. Beide ploegen bevinden zich in de onderste regionen van de ranglijst. Kairat blijft op één punt staan, de Griekse tegenstander staat door een 1-0 overwinning in Kazachstan nu op vijf punten.

Bayern München - Sporting

Bayern München heeft met 3-1 van Sporting CP gewonnen. De Portugezen stonden voor vanavond op de achtste plek. Bayern klimt door de ruime zege naar de tweede plek in de Champions League. De 17-jarige Lennart Karl scoorde voor de derde keer op rij in het Europese toernooi en is daarmee de jongste ooit die dat flikt.

Atalanta - Chelsea

Atalanta draaide in eigen huis een 1-0 achterstand tegen het sterke Chelsea om. Een goal van de Belg Charles De Ketelaere bracht vlak voor tijd de beslissing.

Monaco - Galatasaray

De Nederlandse arbitrage onder leiding van Danny Makkelie en VAR Pol van Boekel drukte zijn stempel op de wedstrijd AS Monaco - Galatasaray. Een toegekende strafschop aan de thuisploeg werd nog gemist, maar Monaco ging er dankzij een goal van Folarin Balogun alsnog met de zege vandoor.

Union Sint-Gilles - Olympique Marseille

Ex-Feyenoorder Igor Paixao vertolkte een hoofdrol bij Olympique Marseille, dat in België met 3-2 won van Union Sint-Gilles. De Braziliaanse aanvaller scoorde de openingsgoal. Marseille liep dankzij Mason Greenwood uit naar 1-3 en kreeg vervolgens een flinke storm over zich heen. Twee Belgische goals werden afgekeurd, waardoor het bij 2-3 voor de Fransen bleef.

FC Barcelona - Eintracht Frankfurt

FC Barcelona keerde in de Champions League terug in het heilige Camp Nou na een maandenlange verbouwing. De tienduizenden fans werden getrakteerd op een benauwde zege. Vleugelverdediger Jules Koundé zorgde met twee goals voor de ommekeer tegen Eintracht Frankfurt. Frenkie de Jong viel na rust in bij de winnende ploeg.

PSV - Atlético Madrid

PSV had Atletico Madrid op de knieën, maar verzuimde om de genadeslag toe te dienen. Daardoor liep het tegen de eeuwenoude voetbalwet aan dat de tegenstander dan wel scoort. Dat gebeurde drie keer. Ondanks een oprichting vlak voor tijd door Ricardo Pepi, bleef de pijnlijke 2-3 nederlaag op het bord staan in Eindhoven.

Inter - Liverpool

Arne Slot heeft zichzelf weer wat lucht verschaft bij Liverpool door de Champions League-clash bij Inter ternauwernood te winnen. Een penalty, gegeven dankzij VAR-ingreep, diep in de slotfase zorgde voor de beslissing in Nederlands voordeel.

Tottenham Hotspur - Slavia Praag

Xavi Simons, Mohammed Kudus en Micky van de Ven eisten de hoofdrol op bij Tottenham Hotspur tegen Slavia Praag. Van de Ven op negatieve wijze door zijn derde gele kaart van het seizoen te pakken en zodoende de volgende Europese avond van de Spurs te missen. Simons en ex-Ajacied Kudus scoorden allebei een penalty en zorgden daarmee voor de 3-0 zege.

