Spaanse media prijzen 'sublieme' aanvoerder Frenkie de Jong de hemel in na masterclass van FC Barcelona

Frenkie de Jong heeft het woensdagavond uitstekend gedaan bij FC Barcelona. De middenvelder droeg de aanvoerdersband in de 4-0 gewonnen wedstrijd tegen Borussia Dortmund. Marca gaf hem een 8 voor zijn optreden.

Frenkie was in de eerste seizoenshelft geblesseerd en vervolgens niet in goede vorm, schrijft de Spaanse krant. 'Inmiddels heeft De Jong zijn goede vorm weer te pakken en is hij uitgegroeid tot een vaste waarde in de basisopstelling. Geweldige eerste helft van de middenvelder, die zijn situatie in het elftal 180 graden heeft veranderd.'

Marca schrijft dat Frenkie vooral goed was zonder de bal. Het optreden van de middenvelder wordt omschreven als serieus, zeer compleet, zelfverzekerd en solide. Daar mag de international van Oranje zeker over naar huis schrijven. De teller van Frenkie staat inmiddels op tien optredens in de Champions League, tegenover 'slechts' achttien in La Liga. Trainer Hansi Flick lijkt op de beslissende momenten voor hem te kiezen.

FC Barcelona na monsterscore al bijna in halve finale Champions League, PSG wint dankzij werelddoelpunten Ook de laatste kwartfinales hebben niet teleurgesteld in de Champions League. Na de sensatie van de dag ervoor waren de verwachtingen hooggespannen. Maar FC Barcelona heeft aan de hand van Frenkie de Jong flink uitgepakt tegen Borussia Dortmund en Paris Saint-Germain scoorde twee werelddoelpunten. Zie hier de uitslagen en het volledige programma van de Champions League.

Ook Sport ziet de wederopstanding van De Jong. 'Wat een geweldige wedstrijd van hem', schrijven ze. De Oranje-international wordt weggezet als sublime, oftewel subliem. 'We zijn nog steeds verbaasd over de manier waarop Flick hem weer tot leven heeft gekregen.'

Complimenten voor FC Barcelona

De enorme overwinning op Borussia Dortmund wordt gezien als een 'collectief orgasme' (aldus Sport) van de ploeg van Flick. 'Extase, euforie, perfectie, vertrouwen, honger: Barça heeft op een absoluut epische avond alle bijvoeglijk naamwoorden wel uitgeput. Flicks mannen staan nu al bijna in de halve finale na een sublieme tweede helft. Flick is iets groots aan het koken, het zou iets enorms kunnen worden.'

Trefzekere tienersensatie Lamine Yamal zet historische cijfers neer op Champions League-avond Lamine Yamal staat wederom in de basis bij FC Barcelona in de Champions League tegen Borussia Dortmund én scoorde ook nog eens de 4-0. Dat is al een tijdje geen bijzonder nieuwtje meer, maar deze keer toch wel. Het is namelijk zijn twintigste wedstrijd in de Champions League en dat terwijl hij nog geen 18 jaar is. Hij laat daarmee andere supertalenten mijlenver achter zich.

De huidige voorhoede van Barcelona wordt vergeleken met die uit 2015. Toen waren dat Neymar, Luis Suarez en Lionel Messi, nu zijn dat Raphinha, Robert Lewandowski en Lamine Yamal. Zij namen de complete doelpuntenproductie voor hun rekening. 'Het is alsof je tien jaar teruggaat in de tijd: een drietand beslist de wedstrijd', schrijft RTVE. 'Na de 2-0 sloop de twijfel in Dortmund, Fermin López profiteerde met het opzetten van verschillende aanvallen.'

Alles over de Champions League

Check hier het laatste nieuws over de Champions League, bekijk ook het aankomende programma en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.