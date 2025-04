FC Barcelona na monsterscore al bijna in halve finale Champions League, PSG wint dankzij werelddoelpunten

Ook de laatste kwartfinales hebben niet teleurgesteld in de Champions League. Na de sensatie van de dag ervoor waren de verwachtingen hooggespannen. Maar FC Barcelona heeft aan de hand van Frenkie de Jong flink uitgepakt tegen Borussia Dortmund en Paris Saint-Germain scoorde twee werelddoelpunten. Zie hier de uitslagen en het volledige programma van de Champions League.

Barcelona maakte Borussia Dortmund helemaal gek in de openingsfase. Lamine Yamal gooide de trucendoos open en ook Raphinha was scherp. Toch werd er pas vrij laat gescoord, door Raphinha die een doelpunt van een teamgenoot wegplukte. De bal rolde al richting de doellijn maar hij gaf het laatste zetje.

Trefzekere tienersensatie Lamine Yamal zet historische cijfers neer op Champions League-avond Lamine Yamal staat wederom in de basis bij FC Barcelona in de Champions League tegen Borussia Dortmund én scoorde ook nog eens de 4-0. Dat is al een tijdje geen bijzonder nieuwtje meer, maar deze keer toch wel. Het is namelijk zijn twintigste wedstrijd in de Champions League en dat terwijl hij nog geen 18 jaar is. Hij laat daarmee andere supertalenten mijlenver achter zich.

Na rust scoorde Lewandowski maar liefst twee keer tegen zijn oude werkgever Borussia Dortmund. Hierdoor staat Dortmund voor een haast onmogelijke opgave in eigen huis. Het werd 4-0 voor Barcelona nadat Yamal ook nog een doelpunt scoorde. Voor hem was het sowieso een historische avond.

Paris Saint-Germain - Aston Villa

De kersverse kampioen van Frankrijk is met de schrik vrijgekomen. In eigen huis kreeg het Aston Villa op bezoek. Terwijl Paris Saint-Germain vele malen beter was, kwamen de Engelsen toch op voorsprong. Bij een scherpe voorzet werd Morgan Rogers bij de tweede paal over het hoofd gezien. Hij kon rustig binnentikken.

Aston Villa-verdediger kent zware wedstrijd tegen PSG-plaaggeest en haalt uit naar scheidsrechter: 'F*ck off' Het was geen lekkere wedstrijd voor Aston Villa-verdediger Matty Cash. Paris Saint-Germain dreven bij tijd en wijle de verdediging tot waanzin. Al in de eerste twintig minuten krijgt de back een gele kaart, na een duel met Khvicha Kvaratskhelia. Daar is hij het absoluut niet mee eens, kan elke liplezer zien. Tot overmaat van ramp verloor hij de wedstrijd ook nog eens met 3-1, terwijl Villa eerst op 0-1 kwam.

Maar lang hield dat niet stand. Werkelijk twee weergaloze treffers bezorgden PSG alsnog de overwinning. In de eerste helft mocht Desiré Doué zijn prachtdoelpunt maken. In de tweede helft was het Khvicha Kvaratskhelia die met een heerlijke soloactie en dito goal het publiek op de banken kreeg. Het werd 3-1 in Parijs, na een late treffer van Nuno Mendes.

Resterend programma Champions League

Volgende week is het dus tijd voor de tweede ronde kwartfinales van de Champions League. Dat beloofd weer een groots spektakel te worden, want in elke wedstrijd lijkt de strijd nog niet gestreden. Arsenal moet een 3-0 voorsprong verdedigen, maar iedereen weet hoe lastig dat is in het Bernabeu van Real Madrid.

Waar Inter thuis een 2-1 moet vasthouden tegen Bayern München, dat getergd is na de verliespartij in eigen huis. Op woensdagavond waren de uitslagen net zo spectaculair. Barcelona moet de heksenketel van de Gelbe wand zien te overleven volgende week in Dortmund. Waar PSG naar het grauwe, rauwe Birmingham mag vertrekken om de 3-1 stand te laten houden.

Terugblik dinsdagavond

Een bloedstollende slotfase, twee weergaloze vrije trappen en een verrassende uitslag. De dinsdagavondwedstrijden hadden het allemaal. Arsenal won wonderbaarlijk met 3-0 van de huidige winnaar Real Madrid, mede door twee grandioze vrije trappen van middenvelder Declan Rice.

Stadion van Arsenal in vuur en vlam door deze twee wonderschone vrije trappen tegen Real Madrid Declan Rice is dé held van het rode deel van Londen. De Engelse middenvelder was dinsdagavond tweemaal trefzeker namens Arsenal tegen Real Madrid in de Champions League. Beide doelpunten waren van grote klasse.

Bij de andere wedstrijd zorgde cultheld Thomas Müller voor een belangrijk doelpunt voor zijn Bayern. Inter won uiteindelijk met 2-1 van Bayern, maar er zal nog hoop zijn voor de return. Het was een bijzonder doelpunt voor Müller, die hoorde dat zijn contract niet verlengd gaat worden bij de club waar hij bijna zijn hele carrière speelde.

