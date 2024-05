Spaanse spelmaker en partner Van Dijk vertrekken transfervrij bij Liverpool

Liverpool neemt afscheid van twee grote namen. Thiago en Joël Matip vertrekken transfervrij bij de Engelse ploeg. Met het aanstaande vertrek van Jürgen Klopp loopt veel ervaring de deur uit.

Thiago werd in 2020 met hoge verwachtingen overgenomen van Bayern München. Vanwege zijn blessuregevoeligheid, die hem al zijn hele carrière in de weg zit, heeft de middenvelder zijn verwachtingen nooit helemaal waar kunnen maken bij Liverpool.

Het dieptepunt was dit seizoen, waarin de 33-jarige creatieveling tot slechts vijf schamele minuten kwam. De hele eerste seizoenshelft was de voormalig speler van Barcelona uitgeschakeld door een heupblessure. In februari liep hij bij zijn rentree tegen Arsenal direct een spierblessure op. Thiago kwam tot bijna honderd officiële wedstrijden in het shirt van The Reds, waarin hij driemaal scoorde. Zijn waanzinnige treffer tegen FC Porto zal veel mensen in Merseyside nog lang bijblijven.

Partner Van Dijk

Met Joël Matip verlaat een belangrijke pion van het Champions League winnende elftal uit 2019 de club. De Kameroense Duitser brak vanuit de jeugd door bij Schalke 04. Toen zijn contract daar in 2016 afliep, maakte hij de oversteek naar Liverpool.

Indien fit was Matip jarenlang de vaste partner van Virgil van Dijk in het hart van de defensie. Hij speelde meer dan tweehonderd officiële wedstrijden in het Liverpool-shirt. Het winnen van de Champions League kan gezien worden als sportief hoogtepunt van de verdediger. Met een assist op de beslissende 2-0 van Divock Origi had hij een belangrijk aandeel in de gewonnen finale tegen Tottenham Hotspur in 2019.

Het seizoen erop werd hij ook kampioen van Engeland, al bleef het aandeel van Matip dat seizoen beperkt vanwege blessures. Ook dit seizoen speelde hij vanwege een kruisbandblessure weinig. Over de volgende carrièrestap van zowel Thiago als Matip is nog niets bekend. Vermoedelijk focussen zij zich eerst op het herstel van hun blessures.