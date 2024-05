Arne Slot weigert vragen over Liverpool te beantwoorden: 'Ga er vanuit dat het rondkomt'

Op de wekelijkse persconferentie van Arne Slot in aanloop naar de wedstrijd tegen PEC Zwolle ging het veelal over het aanstaande vertrek van de oefenmeester naar Liverpool. Slot weigerde iedere poging om het over de Engelse grootmacht te hebben.

Het is wachten op het officiële statement dat Slot naar Liverpool vertrekt. De oefenmeester trapte niet in de val van de vele journalisten om erachter te komen of het al rond is. "Ik heb nog steeds al het vertrouwen dat het goed gaat komen, verder kan ik er echt geen antwoord opgeven. Maar zoals ik al 25 keer aangaf: het lijkt me niet gepast om daar nu al antwoord op te geven", zei Slot bij de persconferentie.

Niet in Engeland geweest

De afgelopen dagen is er in ieder geval niets veranderd aan de persoonlijke situatie van Slot. De oefenmeester genoot van een paar vrije dagen in Italië en bevestigt niet in Engeland geweest te zijn. "Mijn volledige focus ligt op Feyenoord en dat is ook totaal niet lastig. Het is een genot om bij Feyenoord met deze kwaliteitsspelers en technische staf te werken. Zolang ik nog mijn Feyenoord-embleem op mijn borst heb, moet het over Feyenoord gaan", zei Slot stellig.

'Opvolger komt in een mooie situatie'

Het is algemeen bekend dat algemeen directeur Dennis te Kloese en Slot twee handen op één buik zijn. Over zijn opvolging heeft hij vooralsnog niet over gesproken. "Of ik nu blijf of niet, de club staat er deze zomer in ieder geval heel anders voor dan de afgelopen drie jaar. Ik weet zeker dat Dennis (te Kloese, red.) en de club in staat zijn om een goede opvolger aan te stellen en dat diegene in een, voor Feyenoord-begrippen, mooie situatie belandt."

Honderdste wedstrijd voor Feyenoord

Komende zondag staat er voor Slot een speciaal duel op het programma. Niet alleen speelt Feyenoord tegen zijn oude club, uitgerekend tegen PEC Zwolle staat Slot voor de honderdste keer langs de lijn voor de Rotterdammers in de Eredivisie. "Deze mijlpaal doet heel veel met mij", vervolgde Slot. "Maar verder is het niet speciaal. Het is namelijk altijd heel erg mooi om tegen Zwolle te spelen, omdat ik er jaren gespeeld heb en er nog altijd woon."