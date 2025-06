Spaanse voetballer Alvaro Morata en zijn vrouw Alice Campello hebben ernstige berichten ontvangen via sociale media. Er werden doodsbedreigingen gestuurd naar het gezin. De verdachte is inmiddels in beeld bij de politie.

Het zou gaan om een 19-jarige jongen uit Malaga. Hij meldde zichzelf bij de politie een werd gearresteerd, weet Spaanse krant Marca. Hij beweerde dat zijn telefoon was gehackt en dat hij de nare berichten niet zelf verstuurd had.

Veelbesproken vrouw van topvoetballer onthult bedreigingen die haar man krijgt: 'Ik maak je man af' Alvaro Morata ontvangt nare doodsbedreigingen na zijn gemiste penalty in de Nations League-finale tegen Portugal. Dat meldt zijn vrouw Alice Campello via Instagram. Ze vraagt zich af of mensen zich wel beseffen dat het over een voetbalwedstrijd gaat.

Na onderzoek van de politie bleek echter dat de jongen wel degelijk de bedreigingen zelf had geschreven aan Morata en Campello. Daarvoor werd voldoende bewijs gevonden op zijn telefoon. De straf voor doodsbedreigingen in Spanje kan oplopen tot vijf jaar cel.

"Ik maak je man af zodra ik hem op straat zie, laat hem maar uitkijken waar hij loopt. Ik laat hem geen moment alleen, en zijn kinderen ook niet, die maak ik met mijn eigen handen af. Ik hoop dat niemand het overleeft", zo klonk het verschrikkelijke bericht dat Campello kreeg via Instagram.

Nations League-finale

De bedreigingen kwamen na de verloren Nations League-finale tegen Portugal, waarin de spits van Galatasaray een cruciale penalty miste. Morata, aanvoerder van Spanje die in de verlenging inviel voor Mikel Oyarzabal, had de kans om de stand op 4-4 te brengen, maar Diogo Costa stopte zijn inzet. Daarna kon Unai Simón de winnende penalty van Rúben Neves niet keren, waardoor Portugal de beker pakte.

Wesley Sneijder fel na geruchten over ex-vrouw Yolanthe Cabau: 'Vieze mensen die dat doen' Oud-voetballer Wesley Sneijder heeft het openlijk opgenomen voor zijn ex-vrouw Yolanthe Cabau na geruchten over haar financiële situatie. Verschillende media meldden dat zij een enorm geldbedrag van de voormalig Oranje-international zou hebben gekregen. Maar daar is niks van waar, weet ook Olcay Gulsen.

Relatiebreuk

Morata en Campello waren afgelopen jaar vaak onderwerp van gesprek. Er was namelijk sprake van relatieproblemen en de twee gingen zelfs een tijd uit elkaar. Campello noemde de breuk met de 32-jarige voetballer 'de grootste fout van haar leven'. "Ik snap niet hoe we die beslissing hebben kunnen nemen. Deze ervaring heeft ons allebei veel geleerd, omdat we hebben gezien hoe het leven zonder elkaar is", zei ze in een interview.

Topvoetballer Lamine Yamal (17) opnieuw in opspraak: veelbesproken model (29) onthult intieme berichten Lamine Yamal houdt ook buiten de lijnen de voetbalwereld bezig. De nog altijd pas zeventienjarige werd onlangs gelinkt aan een veel ouder model. Nu is er weer een andere vrouw in beeld. En zij wijst met behulp van berichten met de beschuldigende vinger naar de Spanjaard van FC Barcelona.

Er werd gesuggereerd dat de spanningen tussen de twee afgelopen seizoen werden veroorzaakt door de gang van zaken na de EK-finale tussen Spanje en Engeland (2-1). Campello zou alleen met hun vier kinderen en haar vrienden het veld op willen komen na de overwinning. Daardoor mochten de ouders en andere familieleden van Morata niet op het veld om de titel met hem te vieren.