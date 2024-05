Spakenburg wint tweede divisie en is de beste amateurploeg van Nederland

Spakenburg is zaterdag de kampioen van de tweede divisie geworden. Of met andere woorden: de Blauwen zijn de beste amateurploeg van Nederland. Met nog twee speelrondes te gaan is de club niet meer te achterhalen.

Trainer Chris de Graaf leidde zijn mannen naar een overwinning van 3-2 uit tegen GVVV. Daarna moest de club afwachten wat de nummer twee De Treffers deed tegen Noordwijk. In die pot bleef het 0-0, waardoor Spakenburg de titel binnen heeft.

De Treffers

Lange tijd koerste Spakenburg als de tweede divisie-variant van PSV op de titel af. Van september 2023 tot maart 2024 werd liefst negentien keer op rij niet verloren (zestien zeges). De Treffers gaf echter niet op en verkleinde de marge tot vijf punten. Daar bleef het bij.

KNVB beker

De tweede divisie werd in 2016 in het leven geroepen. Voor Spakenburg is dit de eerste keer dat die competitie wordt gewonnen. In 2023 was Katwijk de sterkste. Als kampioen krijgt Spakenburg vrijstelling van de voorrondes van het KNVB Bekertoernooi 2024/25. Da's fijn, want vorig seizoen was de amateurclub dé bekersensatie. Pas in de halve finale was het sprookje over, tegen PSV.