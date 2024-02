Spakenburg-trainer droomt van terugkeer derby met IJsselmeervogels: 'Die rekening staat nog open'

Spakenburg en IJsselmeervogels, het is al jaren een derby om van te smullen. Waar vroeger alleen het dorp Bunschoten-Spakenburg op de derby afkwam, is het nu al een tijd een commerciële bedoening. Beide ploegen doen het goed in de Tweede- en Derde Divisie, een derby lijkt er volgend jaar weer aan te komen. Als het aan Spakenburg-trainer Chris de Graaf ligt, komt de derby zo gauw mogelijk: “Ik heb nog nooit een derby gewonnen, die rekening staat nog open.”

Spakenburg (Blauw) gold altijd als de kleinere club in het dorp Bunschoten-Spakenburg. IJsselmeervogels (Rood) was altijd de club die de grootste successen had en het hoogst speelde. Dat is nu wel anders. Spakenburg staat stijf bovenaan in de Tweede Divisie, waar de IJsselmeervogels in de Derde Divisie strijden om promotie.

De Graaf merkt dat de club weer leeft in de omgeving. “Jaren terug hing de club aan een dun draadje, de bezoekersaantallen werden minder, de beleving werd minder. Vorig jaar en dit jaar zorgen er wel voor dat iedereen weer heel trots is om erbij te horen. Mensen kunnen zich weer identificeren met het team.“

Spakenburg © Pro Shots

Derby in de jeugd

De derby tussen Blauw en Rood is voor De Graaf een prachtige ervaring, waar hij als klein kind al van genoot. “Voor mij waren de jeugdwedstrijden het puurst. Dat leefde op school al, dat was echt voor jongens uit het dorp onder elkaar.”

Wat de trainer betreft komt de derby dan ook zo gauw mogelijk weer terug. “Ik mis het wel, moet ik zeggen. Ik heb nog nooit een derby gewonnen. Ik heb er drie gespeeld waarvan het twee keer gelijk werd en één keer werd verloren. Die rekening staat nog wel open, maar hij moet wel gespeeld worden om hem een keer te winnen.”

Financieel belang

De derby is niet alleen uit sportief oogpunt belangrijk voor Spakenburg: “Voor de mensen uit dit dorp is de club verbonden aan hun identiteit”, vertelt De Graaf. Maar voor het voortbestaan van de clubs met de benodigde kwaliteit is de derby ook van belang. “Door de jaren heen is het veel groter geworden; het is echt een evenement met veel publiciteit. Hierdoor wordt er elke keer weer veel geld binnengehaald. Daardoor kan er ook weer meer geld in de selectie gestopt worden.”

Spakenburg-supporters © Pro Shots