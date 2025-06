Sparta heeft Jens Toornstra officieel gecontracteerd. De Eredivisie-routinier komt over van FC Utrecht en tekent voor twee seizoenen bij de Rotterdamse club.

Toornstra werd de laatste weken al vaker gelinkt aan een vertrek bij FC Utrecht, maar nu is die deal dus officieel. Met de komst van de middenvelder troeft Sparta clubs als NAC af, die ook geïnteresseerd waren in de middenvelder. Toornstra blijft nu voor twee jaar verbonden aan de Rotterdammers. De 36-jarige aanvallende middenvelder kan daardoor nog tot zijn 38e doorgaan met voetballen

Reacties

"Jens brengt niet alleen voetballend vermogen, maar ook persoonlijkheid en leiderschap mee. Hij heeft op het hoogste niveau gepresteerd en weet wat er gevraagd wordt om een team naar een hoger plan te tillen. We hebben een jonge, ambitieuze selectie en iemand als Jens kan daarin van grote waarde zijn, zowel in de kleedkamer als op het veld", reageert Gerard Nijkamp, technisch directeur van Sparta op de website van de club.

Nijkamp is ook van mening dat de mentaliteit en krachten van Toornstra goed bij Sparta passen. "Zijn mentaliteit past perfect bij Sparta: hard werken, verantwoordelijkheid nemen en nooit opgeven. We zijn dan ook heel blij dat hij, ondanks interesse van andere clubs, voor ons heeft gekozen."

Carrière

Toornstra begon zijn profloopbaan bij ADO Den Haag en kwam daarna uit voor FC Utrecht, Feyenoord en weer FC Utrecht. Bij Feyenoord won Toornstra in 2017 de landstitel. De middenvelder speelde ook vier interlands voor het Nederlands elftal, waarvan de laatste in juni 2013 was. In totaal speelde hij 476 wedstrijden in de Eredivisie. Toornstra kan als aanvallende middenvelder maar ook in een controlerende rol in de as van het veld uit de voeten. Sparta eindigde vorig seizoen als twaalfde in de Eredivisie na een mindere eerste seizoenshelft.