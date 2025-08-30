De UEFA heeft het speelschema voor de Champions League bekendgemaakt. PSV en Ajax weten dus waar ze aan toe zijn het komende half jaar. Landskampioen PSV kende een pittige loting en heeft ook een heel zwaar einde. Ajax daarentegen start juist met de moeilijkere tegenstanders. Check het volledige speelschema hieronder.

PSV bereikte vorig jaar de tussenronde van de nieuwe opzet van de Champions League. Dit jaar zou dat een hele prestatie zijn, gezien de tegenstanders van de ploeg van trainer Peter Bosz. Bij de Eindhovenaren ligt het zwaartepunt in het laatste deel.

"Het wordt een aardige klus", constateerde PSV-trainer Peter Bosz vrijdag op een persconferentie. "Maar dat is wat we willen. We willen ons meten met de Europese top en die kans gaan we krijgen. We gaan er alles aan doen."

Speelschema PSV in Champions League

16 september, 18.45 uur: Union Sint-Gillis (thuis)

1 oktober, 21.00 uur: Bayer Leverkusen (uit)

21 oktober, 21.00 uur: Napoli (thuis)

4 november, 21.00 uur: Olympiakos (uit)

26 november, 21.00 uur: Liverpool (uit)

9 december, 21.00 uur: Atlético Madrid (thuis)

21 januari 2026, 21.00 uur: Newcastle United (uit)

28 januari 2026, 21.00 uur: Bayern München (thuis)

Ajax eindigt tegen mindere goden

Waar PSV zwaar eindigt, start Ajax juist tegen de moeilijkere tegenstanders. Allereerst is een thuiswedstrijd tegen Inter, gevolgd door uitduels bij Olympique Marseille en Chelsea. Qarabag (uit), Villarreal (uit) en Olympiakos (thuis) zijn de laatste drie tegenstanders in de Champions Leage.

"We zullen top moeten zijn om bij de beste 24 te eindigen en in ieder geval verder te gaan", vertelde Ajax-trainer John Heitinga. Hij hoopte Chelsea en Inter in een later moment te treffen, wat dus niet het geval is.

Speelschema Ajax in Champions League

17 september, 21.00 uur: Inter (thuis)

30 september, 21.00 uur: Olympique Marseille (uit)

22 oktober, 21.00 uur: Chelsea (uit)

5 november, 21.00 uur: Galatasaray (thuis)

25 november, 18.45 uur: Benfica (thuis)

10 december, 18.45 uur: Qarabag (uit)

20 januari 2026, 21.00 uur: Villarreal (uit)

28 januari 2026, 21.00 uur: Olympiakos (thuis)

