Broer van Twente-trainer Joseph Oosting: 'Ik ben heulemoal gek op mien breur'

Hoofdtrainer Joseph Oosting beleeft een goed seizoen bij FC Twente en staat momenteel op de derde plek. De oefenmeester komt oorspronkelijk van het woonwagenkamp De Ark in Emmen.

Het is pas zijn derde jaar als coach in het betaald voetbal, maar Joseph Oosting laat zien dat hij het spelletje snapt. De oefenmeester presteerde twee jaar goed bij RKC en is momenteel wederom goed bezig met zijn huidige team FC Twente. Daarnaast zou hij ook nog eens in de belangstelling staan van Feyenoord.

Feyenoord kan Joseph Oosting definitief vergeten als opvolger Arne Slot: 'Ik ben nog lang niet klaar bij Twente' Feyenoord moet naar alle waarschijnlijkheid op zoek naar een nieuwe trainer, nu Arne Slot hard op weg lijkt naar Liverpool. Bij Joseph Oosting hoeven ze in ieder geval niet aan te kloppen. De oefenmeester heeft dinsdag zijn contract bij FC Twente verlengd.

De Volkskrant ging op bezoek bij de broers van Joseph Oosting op woonwagenkamp De Ark in Emmen, waar Oosting opgroeide. De familie Oosting is een echte voetbalfamilie. Vader Jan en broers Berend en Hendrik Oosting hebben allen gevoetbald. Net zoals Joseph zelf die ruim 400 wedstrijden voor Emmen en Veendam heeft gespeeld. Daarnaast speelt de zoon van Joseph, Thijs Oosting, momenteel bij het net gepromoveerde Willem II.

FC Groningen gaat helemaal los na promotie naar Eredivisie, ook groot feest in Tilburg na titel Willem II Het zal nog lang onrustig blijven in Groningen en Tilburg. FC Groningen pakte door een overwinning op Roda JC het laatste directe promotieticket naar de Eredivisie en Willem II wist in Brabant de titel veilig te stellen. Het leverde bij beide ploegen prachtige beelden op.

Doorzettingsvermogen

Broers Hendrik en Berend zijn zichtbaar apentrots op hun broer en kunnen niet stoppen met glimlachen als ze het over de Twente-trainer hebben. "Ik zal je eerlijk zeggen: ik ben heulemoal gek op mien breur", vertelt Berend aan de Volkskrant.

Hun grote broer heeft volgens de mannen een ongelofelijk doorzettingsvermogen. Zo vertelt Berend: "Zo vaak als hij is afgewezen voor de cursus coach betaald voetbal is ongelooflijk. Dat maakte me kwaad, maar Joseph ging door. Als je ziet wat hij allemaal heeft opgeofferd." Hendrik vervolgt: "Hij begon als jeugdtrainer, werd assistent, hoofd opleiding en hoofdcoach in het amateurvoetbal en volgde daarna datzelfde traject bij Vitesse. Continu van Emmen naar Arnhem rijden. Deed hij ook nog extra cursussen om maar te worden toegelaten."

Succesvol

Het doorzettingsvermogen van Joseph Oosting heeft ertoe geleid dat de play-offs van de Champions League binnen handbereik zijn voor de oefenmeester en zijn FC Twente. Momenteel staan de Tukkers op de derde plek met twee punten voorsprong op AZ.

FC Twente moet het zondag opnemen tegen FC Volendam en hun laatste wedstrijd zal tegen PEC Zwolle zijn. Als Oosting en Twente het voor elkaar krijgen om beide te winnen, dan zijn ze verzekerd van de play-offs van de Champions League.