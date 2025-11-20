De nationale ploeg van Curaçao zorgde in de nacht van dinsdag op woensdag (Nederlandse tijd) voor een enorme stunt door zich te plaatsen voor het WK van 2026. Dat kan nog grote gevolgen hebben voor het eiland. De bond krijgt namelijk tien miljoen euro van de FIFA.

Dat vertelt bondscoach Dick Advocaat aan het AD. Zijn ploeg speelde 0-0 gelijk tegen Jamaica in het laatste, cruciale WK-kwalificatieduel. Dat was genoeg voor plaatsing voor het eindtoernooi. Advocaat moest Jamaica zelf wegens familieomstandigheden verlaten. Hij keek dus voor de tv.

Dat was 'een ramp' voor de 78-jarige trainer. Hij voelde de spanning tot het laatste fluitsignaal nog meer dan in het stadion. "Het ligt zo dicht bij elkaar in het voetbal. Curaçao is in alle staten, onze prestatie gaat de hele wereld over en de FIFA maakt ruim tien miljoen over naar de voetbalbond omdat wij ons hebben gekwalificeerd. Jamaica is ontgoocheld en heeft geen bondscoach meer. Zo werkt het."

'Enorme boost'

Dat bedrag kan goed geïnvesteerd worden in de ontwikkeling van de nationale ploeg. Daarover sprak Hedwiges Maduro, zoon van een Curaçaose moeder en een Arubaanse vader, met Sportnieuws.nl. De historische WK-plaatsing brengt niet alleen sportief succes, maar ook een financiële opsteker. "Daarmee krijgt het eiland een enorme boost."

"Je moet niet onderschatten hoeveel geld dat is voor Curaçao", aldus de voormalig Oranje-international. "Dat kunnen ze steken in de jeugdopleidingen en het opleiden van trainers. Dan zul je uiteindelijk ook zien dat de jeugd gaat voetballen in plaats van honkballen."

Loting WK voetbal

Curaçao gaat op 5 december in de koker tijdens de loting voor de groepsfase van het WK voetbal. In de zomer van 2026 worden de wedstrijden in de Verenigde Staten, Mexico en Canada gespeeld. Het eiland zit in pot 4 en kan dus op papier drie sterkere landen loten. Een onderonsje met het Nederlands elftal is ook mogelijk.