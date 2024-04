Wéér een rechtszaak voor FC Volendam: Micky van de Ven eist bijna half miljoen euro

Micky van de Ven meent nog ongeveer 450.000 euro van FC Volendam te krijgen. Het is de volgende financiële tik voor Volendam, dat dit seizoen meer met rechtszaken bezig is, dan met voetballen.

Meneer Frans de Weger, de advocaat van Van de Ven, diende maandag een verzoekschrift in bij de KNVB. De verdediger van Tottenham Hotspur meent recht te hebben op tien procent van de netto transferopbrengst.

Toen Van de Ven naar VfL Wolfsburg vertrok voor 3,5 miljoen euro, kreeg de Nederlander dus netjes 350.000 euro. Maar toen Tottenham Hotspur liefst 40 miljoen euro betaalde aan Wolfsburg voor Van de Ven, ontving FC Volendam 12,5 procent van dat bedrag.

Volendam is van mening dat deze transfer niet meer bij de overeenkomst met Van de Ven hoort, maar de verdediger en zijn advocaat denken van wel. 12,5% van de transfersom komt neer op 4.445.891 euro en tien procent daarvan is weer een kleine 450.000 euro.

Reactie vader Van de Ven

De Telegraaf weet dat de partij Van de Ven een regeling wilde treffen met Volendam. Vader Marcel van de Ven stelde in mailcontact (in handen van De Telegraaf) voor om een schenking te doen van 75.000 euro, waarna Volendam de overige 375.000 euro verdeeld over tien jaar mocht bepalen.

Ook wil vader Van de Ven benadrukken dat zijn zoon eigenlijk geen arbitragezaak wilde. Beide partijen zijn volgens hem meerdere keren om tafel geweest om tot een oplossing (en buiten de publiciteit om) te komen. "De club incasseert in totaal bijna acht miljoen euro voor Micky en mijn zoon heeft gewoon recht op zijn deel. Hoewel hij nog nóóit een bedankje heeft gehad voor al het geld dat hij opbrengt, was hij bereid 75.000 euro aan de club te schenken. Dat zegt, denk ik, alles over hem."

Eerdere zaken FC Volendam

Het is nogal druk voor de advocaat van FC Volendam. Afgelopen zomer was er al het gedoe rondom Carel Eiting, die twee zaken aanspande en ze allebei won. Later volgden de zaken rondom Wim Jonk (technisch manager) en Matthias Kohler (trainer).