Vijf jaar geleden: Lucas Moura schiet Champions League-droom van Ajax aan diggelen

Wat een van de beste sprookjes uit de voetbalgeschiedenis had kunnen worden, liep uit op een enorme deceptie voor Ajax. Met Lucas Moura als grote boze wolf. Precies vijf jaar geleden schoot hij de Champions League-droom van Ajax aan diggelen.

Acht dagen eerder ging Ajax op bezoek bij Tottenham Hotspur, in de eerste halvefinalewedstrijd. De Amsterdammers begonnen goed aan het tweeluik: door een doelpunt van Donny van de Beek werd het 1-0 voor Ajax in het Tottenham Hotspur Stadium.

Ajax begon die wedstrijd met de basiself zoals we die vaker zagen in het prachtige Champions League-seizoen. Met David Neres en Hakim Ziyech op de flanken, Dusan Tadic als beweeglijke spits en Lasse Schöne en Frenkie de Jong als controleurs op het middenveld. En dus Van de Beek die zich continu tussen die spelers beweegde en maar al te graag opdook in de zestien van de tegenstander.

Ajax op rozen tegen Tottenham Hotspur

Zo won Ajax ook van Real Madrid in de achtste finale én Juventus in de kwartfinale. Twee grootmachten waarvan men van te voren zei: die clubs zijn een maatje te groot voor Ajax. En toen kwamen de Amsterdammers in de halve finale dus Tottenham Hotspur tegen, misschien wel de makkelijkste tegenstander in de knock-outfase tot dan toe.

Tijd voor de wedstrijd op 8 mei 2019. Matthijs de Ligt zorgde na vijf minuten al voor de 1-0. Toen Ziyech er in de 35e minuut 2-0 van maakte, zat Ajax op rozen. Wat kon er nog misgaan? Mensen op de tribunes in de Johan Cruijff Arena boekten hun vlucht en de tickets al voor de finale van de Champions League.

Hij-die-niet-genoemd-mag-worden

Maar die vlieg-, hotel- en wedstrijdtickets konden een uur later worden doorverkocht aan de fans van Spurs. Ene Lucas Moura scoorde driemaal. In de 55e en 59e minuut schoot hij de Engelse club op 2-2, waarna Ajax alleen nog maar hoefde te tegenhouden.

Dat lukte niet: in de 96e minuut - Dit was buiten de tijd! - scoorde Moura nog een keer. Omdat toen de uitdoelpuntenregel nog actief was, betekende het de uitschakeling van Ajax. Vlák voor de finale. En de naam 'Lucas Moura' werd voor Ajax-fans een evengrote vloek als het uitspreken van 'Voldemort' voor Harry Potter-fans: Hij-die-niet-genoemd-mag-worden.