Arne Slot heeft het zwaar bij Liverpool. De Nederlandse trainer maakte de club vorig seizoen nog kampioen van Engeland, maar moet nu vrezen voor zijn positie. Na de negende nederlaag in de afgelopen twaalf duels, woensdagavond thuis tegen PSV in Champions League (4-1) is er een spoedberaad bij het bestuur van Liverpool over de positie van Slot.

Anfield stroomde leeg terwijl PSV speelde met de geknakte topclub. Couhaib Driouech steelde in de slotfase de show door als invaller twee keer te scoren. Na het laatste fluitsignaal droop Slot af, met zijn handen in het figuurlijke haar. Donderdagochtend werd er koortsachtig overlegd over de hoge piefen binnen Liverpool en Engelse media vangen daar 's middags de eerste uitkomsten over op.

Eén ding is in ieder geval duidelijk: Slot heeft de steun van de clubleiding nog altijd en is zijn krediet nog altijd niet volledig kwijtgeraakt. Dat bevestigen bronnen aan onder andere Daily Mail. Donderdag om 16.00 uur Nederlandse tijd belegt Slot een nieuwe persconferentie om vooruit te blikken op het aanstaande Premier League-duel van zondag uit bij West Ham United. Daar zal hij verder ingaan op zijn positie bij Liverpool.

Ultimatum van twee duels

Maar volgens diverse 'X-journalisten' als IndyKaila heeft Slot inmiddels ook een duidelijk ultimatum gekregen van de clubleiding. Hij zal de komende twee Premier League-duels moeten winnen om het vertrouwen te vergroten en niet ontslagen te worden. Liverpool speelt de komende week uit bij West Ham United (zondag) en thuis tegen het Sunderland van Robin Roefs, Brian Brobbey en Lutsharel Geertruida (woensdag).

Focus op Premier League

Het is niet gek dat de focus even op de Engelse competitie moet voor Slot. Dit seizoen gaat het zo slecht, dat de ploeg na twaalf wedstrijden op plek twaalf staat met pas 18 punten. De achterstand op koploper Arsenal is al opgelopen tot 11 punten. De volgende Champions League-wedstrijd, uit bij Inter, is pas op 9 december. Daarvoor staan er nog drie duels in Engeland te wachten waarin Slot zijn eigen toekomst bepaalt.

De spelers krijgen in ieder geval vrijdag een dag vrij om alle zorgen proberen te vergeten en op te laden voor de belangrijke duels.

