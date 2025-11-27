De crisis is compleet bij Liverpool na de pijnlijke 1-4 nederlaag tegen PSV in de Champions League. De Engelse media laten geen spaan heel van trainer Arne Slot, die na drie opeenvolgende nederlagen met drie doelpunten verschil flink onder vuur ligt. Het lijkt erop dat de stoelpoten van de Nederlandse coach steeds verder worden doorgezaagd. Oud-spelers en analisten mengen zich inmiddels ook in de discussie over de toekomst van Slot.

De lokale krant Liverpool Echo was snoeihard over de situatie bij de club en de positie van Slot. "Slot heeft misschien nog maar één week om zijn baan te redden. Genoeg is genoeg. Terwijl de Liverpool-spelers ontroostbaar Anfield verlieten na een volkomen vernederende tweede helft, suggereerde het feit dat er zo weinig thuisfans binnen waren gebleven dat de algemene stemming hetzelfde is. Iedereen die getuige was van deze beschamende horrorshow zal nu ongetwijfeld hetzelfde denken. Slot staat op de rand van de afgrond."

Immens slechte reeks voor Liverpool

Het verlies tegen PSV is de derde opeenvolgende nederlaag met drie doelpunten verschil, een reeks die volgens de Engelse pers niet meer is voorgekomen sinds het seizoen 1953/1954. Destijds degradeerde Liverpool. Hoewel dat scenario nu ondenkbaar is, staat Slot volgens voor een immense uitdaging.

De Daily Mail sprak van een "Anfield-horrorshow" en een "totale crisis" voor Slot na de beschamende ramp tegen PSV. Op de persconferentie noemde Slot de nederlaag een "shock", maar volgens het sportblad is die term niet meer van toepassing. "Een shock? Kun je het nog wel zo noemen na de slechtste reeks in 71 jaar?"

De krant ging verder: "Liverpool had niets in te brengen, helemaal niets. Negentig minuten lang een gebrek aan aanvallende kracht en negentig minuten lang rampspoed achterin. Dat is het soort giftige combinatie dat de positie van Slot naar het punt van onherstelbare schade drijft." Ook beschreef de Daily Mail hoe Slot verlamd leek te reageren toen PSV de vierde treffer maakte: "Hij oogde verlamd, als een man die een trein ziet naderen zonder uitweg."

Kritiek en steun van voetbalgrootheden

De situatie bij Liverpool roept niet alleen felle kritiek op vanuit de Engelse media, maar ook vanuit oud-topvoetballers. Ruud Gullit liet bij beIN Sports weinig heel van Slot en Liverpool. "Hij is een aardige kerel en een goede coach. Maar als je zoveel geld uitgeeft en het werkt niet, en je krijgt het niet meer omgedraaid, dan wordt het alleen maar erger."

Liverpool-icoon Steven Gerrard reageerde in The Sun minder scherp, maar luidde wel de noodklok. "Ik gebruik het woord 'crisis' liever niet, want voor mij betekent dat dat een club jaren nodig heeft om weer aan de top te komen, en ik denk niet dat Liverpool op dat punt zit. Ze hebben nog steeds geweldige spelers en het merendeel van deze selectie heeft de titel gewonnen. Maar 'crisis' is een sterk woord en heel respectloos tegenover sommige spelers die veel hebben gepresteerd voor deze club, en tegenover de manager die ook heeft geleverd."

Big Virg typerend voor slecht Liverpool

"Slot weet er geen raad mee", was de kop van Daily Express. De Britse krant neemt geen blad voor de mond en merkt dat 'spelers simpelweg niet meer door het vuur gaan voor hun trainer'. Zelfs Big Virg (Liverpool-captain Virgil van Dijk, red.) was totaal niet zichzelf. Als zelfs hij al zijn kalmte en goede spel verliest, dan weet je als LIverpool dat de problemen immens zijn", klinkt het over Van Dijk, die nogal een domme penalty veroorzaakte met een handsbal én een lompe overtreding maakte en daarvoor een gele prent kreeg.

Uitzichtloze situatie voor Liverpool

Hoewel de Engelse pers verdeeld is over de term "crisis", is duidelijk dat de druk op Arne Slot immens is. De komende wedstrijden lijken cruciaal voor de toekomst van de Nederlandse coach bij Liverpool. Terwijl fans en media hopen op een ommekeer, lijkt de situatie voor Slot uitzichtloos te worden. Hij heeft volgens diverse media een streng ultimatum gekregen dat tot 3 december geldig is. Daarin moet Slot zes punten pakken, anders kan hij fluiten naar zijn baan.

