Het is dagelijks sterren spotten op Wimbledon. Dit keer zat er een goede bekende voor ons Nederlanders: Jurriën Timber. Hij was met zijn vriendin Roos de Back, teamgenoot Bukayo Saka en diens geliefde bij het prestigieuze tennistoernooi.

Op dag 9 van Wimbledon zat Timber in de zogeheten Royal Box, waar de bekendheden plaatsnemen. Een dag daarvoor zat tennislegende Roger Federer er nog. Buiten Timber, Saka en hun vriendinnen zaten er grote namen als actrice Sienne Miller, sir Ian McKellen (bekend van Lord of the Rings) en zangeres Katherine Jenkins. Zij kregen een mooi duel voorgeschoteld tussen Aryna Sabalenka en de Duitse sensatie Laura Siegemund.

Inmiddels is het toetje op het Centre Court ook begonnen: toptennisser Carlos Alcaraz neemt het op tegen thuisfavoriet Cameron Norrie.

Nieuw seizoen om de hoek

Arsenal eindigde vorig seizoen als tweede in de Premier League achter kampioen Liverpool. Het was Timbers eerste volwaardige seizoen voor The Gunners, nadat hij een groot deel van zijn eerste jaar miste door een zware knieblessure. Naast de tweede plek in de vaderlandse competitie strandde de oud-Ajacied met Arsenal in de halve finales van de Champions League.

Om volgend seizoen meer kans te maken op het kampioenschap heeft Arsenal al heel wat ondernomen op de transfermarkt. Martín Zubimendi kwam over voor 70 miljoen euro van Real Sociedad, terwijl de komst van oud-PSV'er Noni Madueke (Chelsea) en topspits Victor Gyökeres (Sporting CP) dichtbij is. Dat allemaal om zo sterk mogelijk aan de start van het seizoen te staan. Voor Timber en co wacht allereerst een uitwedstrijd op Old Trafford tegen Manchester United. Daarvoor staat nog een voorbereidingstour naar Azië op het programma.

Meer voetballers bij tennistoernooien

Timber volgde het voorbeeld van collega-international Cody Gakpo om een grandslamtoernooi bij te wonen. De speler van Liverpool was enkele weken terug nog bij Roland Garros.

Alles over Wimbledon

