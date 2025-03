Almere City-speler haalt zijn schouders op na spugende Willem II-supporter: 'Hij miste ook nog'

Zaterdagavond werd een avond om snel te vergeten voor Willem II. De ploeg uit Tilburg leed een pijnlijke thuisnederlaag tegen hekkensluiter Almere City (0-2), dat dankzij de overwinning de laatste plaats heeft verlaten. Het dieptepunt van de wedstrijd vond plaats in de eerste helft, toen een Willem II-supporter spuugde in de richting van Almere City-speler Vasilios Zagaritis.

Met de achterstand van Willem II en de rode kaart van Kyan Vaesen groeide de onvrede op de tribunes in het Koning Willem II Stadion. De woede van de thuisfans werd duidelijk zichtbaar toen Zagaritis in de eerste helft een ingooi wilde nemen en een man achter de boarding zijn frustratie richting hem uitte. De 'supporter' schold hem eerst uit en spuugde vervolgens richting Zagaritis. De 23-jarige verdediger werd niet geraakt en ging hervatte de wedstrijd met de inworp, maar walgelijk was het incident zonder meer.

Volop spektakel bij degradatiekraker Willem II - Almere City: blunderkeeper, rood en staking Winnen doet Almere City niet veel in dit seizoen van de Eredivisie. En scoren gaat ook bijzonder moeizaam bij de nummer 18 van de ranglijst. Maar met wat geluk, en geblunder bij de tegenstander, lukte het zaterdag om uit tegen Willem II drie punten op te halen: 0-2.

Na afloop vertelde Zagaritis bij ESPN dat hij niet eens doorhad dat een supporter naar hem had gespuugd. "Nee, ze vertelden me het na afloop. En hij miste ook nog," reageerde de speler droogjes toen hij de beelden terugzag. "Ik weet niet waarom hij het deed, ik wilde gewoon de inworp nemen. Prima als hij dit wil doen, hij mag het blijven doen. Het raakt me totaal niet."

Zagaritis heeft in zijn geboorteland Griekenland en tijdens zijn tijd in Italië al het nodige meegemaakt. "Het is oké als ze dingen over je roepen, dat hoort erbij. Het is normaal dat supporters gepassioneerd zijn, maar dit is nog nooit gebeurd." Ondanks het incident liet hij zijn avond niet verpesten. Almere City pakte namelijk drie cruciale punten in strijd om lijfsbehoud. "Die drie punten neem ik mee naar huis, hij mag zijn spuug houden."

Walgelijke beelden: 'fan' bespuugt Mathieu van der Poel tijdens E3 Saxo Classic Het was een fantastische vrijdag voor Mathieu van der Poel, maar niet alles liep zoals het moest. Eerst was er de chaos bij de start en aan het eind ging hij solo nog bijna onderuit. Even daarvoor misdroeg een 'fan' zich richting de latere winnaar.

Vrijdag was het al raak bij Mathieu van der Poel. De grootste Nederlandse wielrenner aller tijden soleerde in Belgische klassieker E3 Saxo Classic naar zijn zoveelste zege, maar werd onderweg belaagd door een 'fan'. Op het moment dat Van der Poel de Karnemelkbeekstraat opklom, werd hij via de zijkant bespuugd door een opwachtende toeschouwer. Van der Poel reageerde niet en het is onduidelijk of hij ook echt geraakt werd.

Na afloop werd de Nederlander na zijn overwinning geconfronteerd met het incident. Zelf had hij het echter niet gemerkt. "Deze mensen moeten niet naar de koers komen", klonk Van der Poel. Ondertussen is de Belgische politie een onderzoek gestart naar de dader.

